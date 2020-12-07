連五紅！11月出口319.9億美元 年增12%

財政部今（7）日公布11月出口319.9億美元，是歷年單月次高，年增12%，出口不僅連五紅，成長幅度也優於預期。而前11月出口值3,122.9億美元，是歷年同期新高，年增率4.2%。

財政部表示，受惠於新興科技應用及無接觸商機持續發酵，加上國際品牌手機熱銷，及傳產貨類市況漸趨回穩等影響，11月出口較上年同月增34.4億美元，年增12%。

出口市場方面，11月對中國大陸及香港出口創新高，對東協增幅擴大為兩位數。

財政部分析，今年以來，新冠肺炎疫情重創全球經濟，防疫封鎖措施尚難完全解除，雖為產業供應鏈帶來挑戰，也帶動數位轉型商機，科技應用加速發展，我國出口在第2季短暫下挫後快速回穩；預計第4季隨國內半導體進階產能陸續開出，肆應各項新興應用與電子新品備貨之需，且值歐美與中國大陸節慶採購旺季，我國出口可望延續第3季之復甦向上態勢。