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籌不到錢繳遺產稅怎麼辦？國稅局：可申請動用遺產

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

被繼承人許先生遺產稅應納稅額60多萬元，他遺有銀行存款1,900多萬元、一筆房地等財產，繳納期間為109年6月11日起8月10日止，納稅義務人表示一時無法籌措現金繳稅，高雄國稅局輔導申請動用遺產繳稅，最後由許先生的銀行存款轉帳繳稅。

高雄國稅局表示，遺產稅納稅義務人收到遺產稅核定通知書及繳款書後，應在繳納期限前至代收稅款之金融機構繳納。如繳納稅款確有困難，得於繳納期限內，由繼承人過半數及其應繼分合計過半數同意，或繼承人之應繼分合計逾三分之二同意，向國稅局提出申請，以被繼承人存放於金融機構的存款繳納遺產稅。不過，申請移轉金額不得大於應納稅額。

高雄國稅局官員說，以許先生為例，他的繼承人是太太和兩個小孩，三個人平分，每個人的應繼分是三分之一。所以，三個繼承人中有兩個人同意，人數及應繼分就過半了。

許先生的繼承人要在繳納期限109年8月10日前，檢附申請書、繼承人繳納同意書及被繼承人之銀行存款明細（含銀行名稱、銀行帳號、繳納金額等）等資料，看看要動用那個帳戶，即可在申請書上填寫那個帳戶。

官員說，國稅局收到申請後，很快就會審核，核發遺產稅同意移轉證明書。繼承人持該證明書就可以向金融機構辦理遺產存款轉帳繳稅事宜。

官員指出，國稅局出具的證明書會說明「供繳稅用」，所以，納稅義務人拿著該同意移轉證明書後，到存款所在地的金融機構辦理，只能轉帳60多萬元的遺產稅款。至於剩下的銀行存款，包括許先生名下的房屋土地等財產，要等稅款繳清後，國稅局核發遺產稅繳清證明書後，繼承人拿到繳清證明書才能辦理繼承移轉登記。

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