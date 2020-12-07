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兩類發票 不適用按日彙開
財政部中區國稅局提醒，開立電子發票及使用收銀機開立發票的營業人，不能適用發票「按日彙開」規定，仍需依規定逐筆開立統一發票，交付給消費者。
統一發票使用辦法中有規定，營業人每筆訂價未滿50元的交易，除了消費者要求索取外，可不用逐筆開立統一發票，只需要在每日營業結束時，按總金額開立一張統一發票，並註明「彙開」字樣。
而坊間許多10元商品小店，銷售貨品的訂價多在10元至39元之間，且交易繁多，近來有營業人詢問國稅局，是否可為節省開立紙本電子發票，適用前述的按日彙開規定？
對此國稅局回應，電子發票、收銀機統一發票都不適用按日彙開。國稅局解釋，這兩種發票都具開立便利性，營業人針對每筆交易開立電子發票或收銀機發票，並無窒礙難行之處，因此仍需逐筆開立發票。
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