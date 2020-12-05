打炒房 房屋稅兩方向修正

行政院於本周宣示打炒房計畫，財政部賦稅署昨（4）日表示，《房屋稅條例》近期會有兩個修正重點：首先，修法追稅對象將以出租住宅為主，尤其是分割房產避稅的房東；其次，本次修法原則上不影響自住房屋屋主負擔，會研擬排除適用的可能，儘快提出預告草案。

因應房市發燒，行政院將防杜逃漏稅列為短期重要目標之一，擬修正住家房屋現值免徵標準，賦稅署官員表示，由於現行房屋稅條例第15條規定，住家房屋現值在新台幣10萬元以下，可享免徵房屋稅的資格，這讓坊間出現部分包租公、包租婆，明明持有大量出租房屋，卻透過隔間的方式分割房屋，讓個別套房低於繳稅標準，規避原本應納的房屋稅。

官員指出，這類避稅的房東，將成為本次修法的主要追稅對象；然而依據現行條例規定，所謂的住家房屋，除了非自住的出租房屋外，也包括自住使用的房屋，現在啟動修法，原則上不希望影響一般自住屋主的權益，目前還在研擬如何在法規中，加入排除適用的可能。

屋主可適用自住房屋稅率的房屋，現行僅限於三戶之內，官員表示，這三戶再適用免稅標準沒有疑慮；但可供出租的非自住房屋，適用免稅的戶數沒有限制，財政部將參考相關統計數據，訂定適用免稅的非自住戶數限制，這是目前的修法方向，可以一定程度抑制囤房。

至於法案推出時程，官員表示，本案受到社會極大的關注，財政部會於近期儘快推出草案、進行預告，接下來還要再送行政院核定，能否於立法院本屆會期內送審，坦白說「很有難度」。

除了免稅標準修正，官員表示，財政部亦重視囤房稅的議題，同樣涉及房屋稅條例，這項修法工作已列為中長程計畫，後續要視適當時機推出。

本次打炒房計畫當中，有關個人設立公司，規避短期交易房地合一重稅的情形，官員表示，《所得基本稅額條例》修正草案已經送到行政院，未來回歸最低稅負制，課徵20%所得稅，可望降低炒房誘因，長期而言仍要加強查核。 圖／經濟日報提供

民進黨立法院黨團副幹事長郭國文表示，本次立法院會期受到杯葛，許多法案有所延宕，明年1月有可能會加開臨時會。