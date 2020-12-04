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物價下跌 明年遺贈稅扣免額不調整

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

財政部2日公告110年繼承和贈與案件適用的免稅額、課稅級距金額、不計入遺產總額及各項扣除額之金額，官員說：「今年物價下跌，距上次調整累計漲幅9.42%，不到10%的調整門檻，明年不調整，各金額與今年一樣。」

明年贈與稅的免稅額還是220萬元，遺產稅的免稅額1,200萬元。

官員說，原以為今年公告時會調整金額，因為去年公告時的累計漲幅已到9.54%，只要今年物價上漲率與過往一樣，在1%的水準，就足以越過調整門檻。

如果累計漲幅達10.02%，那麼220萬元×（1＋10.02%）=242.0萬元，贈與免稅額就能調升到242萬元，調漲22萬元。

誰知今年物價下跌，官員說，應該受疫情影響，累計漲幅反而退倒是9.42%，所以，明年度的遺贈扣免額等金額，仍和今年度一樣，沒有調整。

財政部於109年12月2日公告的文字如下：

110年發生之繼承或贈與案件適用遺產及贈與稅（下稱遺贈稅）法規定之免稅額、課稅級距金額、不計入遺產總額及各項扣除額之金額如下：

一、遺產稅 

（一）免稅額：新臺幣（下同）1,200萬元。 

（二）課稅級距金額：

 １、遺產淨額5,000萬元以下者，課徵10％。

 ２、超過5,000萬元至1億元者，課徵500萬元，加超過5,000萬元部分之15％。 

３、超過1億元者，課徵1,250萬元，加超過1億元部分之20％。          

 （三）不計入遺產總額之金額： 

１、被繼承人日常生活必需之器具及用具：89萬元以下部分。 

２、被繼承人職業上之工具：50萬元以下部分。 

（四）扣除額： 

１、配偶扣除額：493萬元。 

２、直系血親卑親屬扣除額：每人50萬元。其有未滿20歲者，並得按其年齡距屆滿20歲之年數，每年加扣50萬元。 

３、父母扣除額：每人123萬元。

 ４、重度以上身心障礙特別扣除額：每人618萬元。 

５、受被繼承人扶養之兄弟姊妹、祖父母扣除額：每人50萬元。兄弟姊妹中有未滿20歲者，並得按其年齡距屆滿20歲之年數，每年加扣50萬元。

 ６、喪葬費扣除額：123萬元。

二、贈與稅 

（一）免稅額：每年220萬元。 

（二）課稅級距金額：    

１、贈與淨額2,500萬元以下者，課徵10％。 

２、超過2,500萬元至5,000萬元者，課徵250萬元，加超過2,500萬元部分之15％。 

３、超過5,000萬元者，課徵625萬元，加超過5,000萬元部分之20％。

免稅額 遺產稅

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