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分次買進持分、同時賣掉 房地持有期間分開算

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
房地合一稅示意圖。（本報系資料庫）
房地合一稅示意圖。（本報系資料庫）

陳小姐詢問北區國稅局，她和李先生在105年1月1日共同購買登記取得一處房地，她持分三分之一，李先生持分三分之二，108年她買下李先生持分。假如今年11月賣掉，房地合一稅怎麼算？北區國稅局答覆，分開計算持有期間，適用不同稅率。

陳小姐指出，李先生有債務問題，法院在108年間以分割價金方式拍賣房地，由她聲明優先承買而取得房地持分全部，於108年2月1日領得權利移轉證書。她近期想賣出該處房地，房地合一稅怎麼算？

北區國稅局指出，陳小姐應該是一個總價賣出，而其三分之一持分、三分之二持分的個別成本很清楚，有疑問應該是持有期間，持有期間是分開算。

假設陳小姐是在今（109）年11月1日將房地出售並完成所有權移轉登記，持有期間計算如下：（1）原有的三分之一持分：自105年1月1日起計算至109年11月1日止。逾兩年，適用稅率20%。（2）超出原持分的三分之二部分：自108年2月1日起計算至109年11月1日止。不到兩年，適用35%稅率。

北區國稅局建議，最好等到110年2月1日以後才賣，持有期間逾兩年，三分之二持分適用的房地合一稅率會由35%降至20%。

房地合一

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