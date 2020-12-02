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國稅局出手打炒房！三大專案12月展開

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

政府跨部會導正房市，財政部國稅局12月啟動三大「打炒房專案」查核，緊盯不正常房市交易。賦稅署署長許慈美今（2）日表示，五區國稅局已自12月1日啟動專案查核，不限於今年交易案件，只要還在核課期間內都查，希望匡正房市。

許慈美表示，針對房地產交易，國稅局會去蒐集市面上資料，包括請建商、代銷商提供紅單、預售屋買賣轉讓情形等，另一方面，內政部已在進行市面上查核，相關資訊也會交給財政部，「國稅局已經在查了。」

許慈美進一步指出，國稅局共有三大專案計畫，第一，是針對個人不動產相關所得專案查核計畫；第二，是營利事業不動產交易專案查核計畫，鎖定個人利用投資公司炒房來規避個人房地合一重稅情形；第三則是針對境外資金專法的5%自由運用資金追蹤控管計畫，對於藉專法匯回資金若投入房市卻享優稅，也將追回稅款。

許慈美表示，不只是針對今年內交易，只要是還在核課期間，國稅局都可以查核，有申報者案件核課期間五年、未申報案件核課期間七年。她強調，政府跨部會合作，是希望抑制特定區域房價不正常上漲情形，促使房市健全。

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