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疫情衝擊 明年稅收預算減編77億元、營所稅減幅最大

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導
受疫情衝擊，財政部編列明年（2021年）歲入預算趨於保守，其中稅課收入編列約1.67兆元，較2020年預算數減少77億元，年減0.46%，是近年來少見負成長。 聯合報系資料照
受疫情衝擊，財政部編列明年（2021年）歲入預算趨於保守，其中稅課收入編列約1.67兆元，較2020年預算數減少77億元，年減0.46%，是近年來少見負成長。 聯合報系資料照

受新冠肺炎疫情影響，財政部編列明年（2021年）歲入預算趨於保守，其中稅課收入編列約1.67兆元，較2020年預算數減少77億元，年減0.46%，是近年來少見負成長，當中營所稅因為企業獲利受疫情衝擊等因素影響，編列預算數減少5.23%，減幅最大；證交稅則預期股市將旺到明年，預算編列成長7.63%。

立法院財政委員會明（2）日將審查明年（2021年）財政部及所屬單位歲入預算編列情形，財政部官員表示，新冠肺炎是影響明年稅課收入預算的最主要因素，反映在營所稅、證交稅等稅目。

根據財政部書面報告，明年稅課收入編列1兆6,718.83億元，較今年預算數減少約77億元。

營所稅方面，明年預算數編列5,449.5億元，較今年大減300億元，減幅5.23%。官員解釋，考量企業受疫情影響，今年獲利恐減少，再加上產創條例智慧機械、5G投資抵減等租稅優惠，在估算明年營所稅上顯得較為保守。

至於個人綜合所得稅編列4,293.81億元，財政部表示，疫情影響收入、配息，預期扣繳稅額會減少，但同時房地合一稅有所成長，正負因素互抵後，綜所稅預算數大致持平，年增1.63%。

財政部也預估明年境外資金專法方面，將可挹注營所稅42.8億元、綜所稅近43.06億元，合計約85.86億元。

而全球熱錢在疫情下湧入證券市場，股市持續發燒，賦稅署認為，這情況將會延續到明年，因此在反映股市熱絡程度的證交稅預算編列相對樂觀許多，明年證交稅編列預算數約1,145.95億元，年增7.63%。

營業稅則編列2,474.32億元，成長2.47%，財政部表示，主因明年經濟成長率預測普遍看好，並以去年實徵數為基礎來進行估算，明年營業稅可望成長。

另一項成長的稅目為特種貨物及勞務稅（俗稱奢侈稅），編列25.08億元，成長幅度高達15.36%，冠居各稅目。官員解釋，奢侈稅編列方式是參考近三年平均，而今年由於疫情，人流雖減少，但物流增加，進口高價貨物也成長，挹注奢侈稅，拉高明年預算編列成長幅度。

財政部表示，這僅是行政機關初步編列情形，仍須經立法院審議才會拍板。

財政部 疫情 營所稅 報稅

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