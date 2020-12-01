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又轉彎！ 洗發票套領發票獎金 財政部：不修法了

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導
男子買一元塑膠袋「洗發票」，財政部表示無法可管。 本報資料照片
男子買一元塑膠袋「洗發票」，財政部表示無法可管。 本報資料照片

針對消費者取巧以大量小額雲端發票套取發票中獎獎金，影響正常消費者權益問題，財政部昨晚原先表示，將研議一定金額以下小額消費不予給獎的可行性，防杜有心人士套領獎金。不過今（1）日政策又轉彎，賦稅署表示，將在不修法前提下，加強查核，維護民眾兌獎權益。

有民眾利用大量小額消費發票，蓄意套領統一發票中獎獎金，昨晚財政部主動發布新聞稿表示，避免取巧行為，將研議訂定一定金額以下小額消費不予給獎的可行性。

不過今日賦稅署再度發稿表示，為避免影響一般民眾正常小額消費兌獎權益，財政部將在不修法的前提下，加強查核故意不當套領統一發票中獎獎金案件，以維護民眾兌獎權益。

財政部官方臉書則表示，收到許多網友關心此事，審慎評估且尊重民意後決定不修法。

財政部表示，統一發票給獎的目的，在鼓勵消費者主動索取統一發票，以防杜逃漏稅捐，為遏止不法冒（詐）領或套取統一發票中獎獎金，財政部已有相關防弊機制，有關報載高雄民眾一案，高雄國稅局已掌握相關案情並請當事人到局說明，當事人主張確實有相關交易事實，依統一發票給獎辦法規定暫先給獎，該局將持續關注並蒐集事證，倘有不法情事將依規定追回獎金並移送偵辦刑責。

另國稅局也加強針對涉嫌開立發票異常店家，進行瞭解、輔導，必要時將深入查核。

財政部官方臉書表示，收到許多網友關心此事，審慎評估且尊重民意後決定不修法。圖／取自財政部臉書
財政部官方臉書表示，收到許多網友關心此事，審慎評估且尊重民意後決定不修法。圖／取自財政部臉書

統一發票 財政部 國稅局

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