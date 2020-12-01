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律師被指為遺產管理人 小心扛稅

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
官員指出，律師被指為遺產管理人的案件很少，但幾乎都沒有依規定申請延期申報，這大大增加律師的稅務風險。報系資料照片
官員指出，律師被指為遺產管理人的案件很少，但幾乎都沒有依規定申請延期申報，這大大增加律師的稅務風險。報系資料照片

南區國稅局提醒被法院指定為遺產管理人的律師，記得向國稅局申請遺產稅延期申報，可以延長申報期限至公示催告期限屆滿後一個月內辦理，亦即可以延長一年以上，不受「6+3」個月的限制。

官員指出，律師被指為遺產管理人的案件很少，但幾乎都沒有依規定申請延期申報，這大大增加律師的稅務風險。律師對要行使公示催告程序很熟，但對稅務程序可能就很陌生。

官員說：「被指定為遺產管理人後，律師就是遺產稅的納稅義務人。如果沒有申請延期申報，等到律師處理完案件，通常已成遺產稅的逾期案件，核課期七年。」

一般案件核課期是五年，官員說，遺產稅的核課期間從被繼承人死亡日開始算。過了五年，如果期間稅務機關沒有展開調查，五年過後就不能追稅了。但是逾期申報案件的核課期是七年。「五年跟七年差兩年，五年的時間已經很長了，七年更長。」

官員指出，當案件終了，律師費拿到之後，有可能因爭產又爆出狀況，影響遺產稅的核課，屆時律師費拿來補稅都不夠。「這是遺產管理人的稅務風險。」

發生過當遺產管理人的律師被補稅的案子嗎？南區國稅局官員說，沒碰過，因為內部從沒有對這類案件啟動調查。

沒有啟動調查的原因很簡單，官員說，法院指定的遺產管理人通常就兩大類，是老兵就指定退輔會，是無繼承人就指定給國有財產署，只有很少數案件會指定給律師。因為案件少，律師又沒有逃漏遺產稅的動機，沒有動用資源去調查。

一般的遺產稅案件，南區國稅局表示，遺產稅納稅義務人應於被繼承人死亡之日起六個月內辦理申報，有正當理由不能如期申報者，應於申報期限屆滿前，以書面申請延期，延長期限原則以三個月為限。這就是所謂的「6+3」。

但由稽徵機關或其他利害關係人申請法院指定遺產管理人者，自法院指定遺產管理人之日起算，而不是從被繼承人死亡日起算。

南區國稅局指出，依民法第1179條規定，聲請法院依公示催告程序，限定一年以上期間。要給足夠的時間讓債權人來聲明債權，讓受遺贈人來聲明願不願意受遺贈。這麼一來，律師根本無法在前述「6+3」個月清點債權，債權可以自遺產總額中扣除。所以，延長其申報期限可以延至公示催告期限屆滿後一個月內辦理。

南區國稅局舉例，被繼承人於108年11月13日死亡，經法院109年5月11日指定遺產管理人，該遺產管理人應於109年11月11日前辦理遺產稅申報或申請延期申報。遺產管理人依規定申請延期申報時，如已向法院聲請依公示催告程序，公告被繼承人之債權人於一年一個月期間內報明債權，並於109年10月23日登報公告，則稽徵機關將准予延長至110年11月23日公示催告期間屆滿後一個月（即同年12月23日）前提出遺產稅申報。

遺產稅 國稅局 老兵

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