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北市全面減半娛樂稅 三大產業最受惠

經濟日報 / 記者程士華楊文琪／即時報導

因應疫情影響，台北市政府將從12月1日起調降娛樂稅徵收率，一直持續到明年6月30日，台北市稅捐處表示，主要三大受惠對象，將包括藝文表演者及展演場館、KTV及電影院業者。

稅捐處表示，台北市為因應疫情影響娛樂消費，日前已公布增訂《台北市娛樂稅徵收自治條例》第5-1條，全面調降娛樂稅徵收率，減半課徵七個月，從今年12月1日起實施，政策整體評估稅損評估約5,700萬元。

受惠產業方面，稅捐處指出，台北市最大宗的娛樂稅收入，來自各類臨時公演活動，也就是像演唱會、音樂節或是戲劇公演等活動。據瞭解，台北市政府在今年7月也針對職業性歌唱表演活動，祭出部分娛樂稅減免措施，不過本次修正自治條例，則改為全面降稅，各類娛樂產業者能受惠。

除了展演活動之外，稅捐處表示，諸如卡拉OK店、KTV等視聽視唱業，以及電影院業者，過去也是台北市娛樂稅收的大宗來源，以上業者也會是減稅期間主要受惠對象。

稅捐處表示，從12月1日開始，台北市的所有娛樂活動、娛樂設施及娛樂場所，都可以適用較低的徵收率課徵娛樂稅，但不論是自動報繳或查定課徵案件，娛樂稅申報都是在隔月，因此業者要等到明年1月初的申報，才會感受到減半課徵優惠。

稅捐處建議，娛樂業者可配合這次降稅措施，提供優惠方案回饋給消費者，讓降稅的美意也嘉惠到消費者身上，促進台北市娛樂產業的發展。

財政部賦稅署表示，娛樂稅屬於地方稅，原則上在稅法允許的調整範圍內，都尊重地方政府的降稅措施，目前署內僅收到台北市政府提出娛樂稅調整方案，尚無接獲其他縣市政府的調整規畫。

疫情 電影 財政部

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