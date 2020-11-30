各類紓困補助收入 明年初免列單申報

今年疫情衝擊產業，財政部賦稅署表示，今年許多部會都祭出紓困及振興方案，業者領到的各類紓困補助，不只依法可享免稅，補助收入也不必填報扣繳憑單，減輕扣繳單位明年初申報扣繳憑單的行政負擔。

官員指出，通常個人領到政府補助，可以適用《所得稅法》的免稅規定，但是營利事業就不一定了，許多政府來源收入屬於應稅性質，有些政策補助若是委由產業公協會發放，也可能會涉及扣繳規定，就算是不必扣繳稅款的補助，隔年1月還是要申報扣繳憑單，列為業外收入計稅。

而因應新冠肺炎疫情爆發，官員表示，《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第9-1條規定，因疫情影響而自政府領取的各類補貼、補助、津貼、獎勵及補償，都可以免納所得稅，因此不只個人領到補貼免稅，營利事業領取諸如安心旅遊補助、薪資及營運資金補貼等，也都可歸為免稅範圍。

明年1月起，許多受疫情影響的企業必須填報各類所得扣繳憑單，官員指出，根據財政部最新函釋，營利事業收到來自紓困條例及相關法規的補助，皆可免於免列單申報。