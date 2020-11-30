狂買1元購物袋洗發票 財政部：研議一定金額下不予給獎

媒體報導有民眾前往各大量販店、超商大量購買1元塑膠袋或2元白包袋，蒐集大量雲端發票，提高中獎機率，藉此套領統一發票中獎獎金，財政部賦稅署今（30）日表示，為避免消費者取巧影響一般消費者中獎權益，將研議訂定一定金額以下小額消費，不予給獎的可行性。

但官員也強調，在研議防弊的同時，也要考量實際上正常消費、取得小額消費發票的民眾，權益是否會因此受損；同時也要觀察透過這種方式來取巧的消費者到底多不多，後續將再整體權衡。至於「一定金額」以下是多少，也仍待精算。

高雄一位民眾透過前述方式提高統一發票中獎率，藉由購買4,600個1元塑膠袋獲得大量發票，事後更向友人炫耀兌中8,400元獎金，引發各界討論。

賦稅署表示，為防杜不法冒領、詐領或套取統一發票中獎獎金，已訂有相關防弊機制，針對此案，高雄國稅局已掌握相關案情並請當事人到該局說明，當事人主張確實有相關交易事實，依統一發票給獎辦法規定暫先給獎，高雄國稅局將持續關注並蒐集事證，倘有不法情事，將依規定追回獎金並移送偵辦刑責。

此外若營業人未依規定開立發票，國稅局也加強針對發票開立異常店家，進行瞭解、輔導，必要時將深入查核。

賦稅署表示，針對消費者取巧以大量小額雲端發票套取發票中獎獎金，影響正常消費者權益問題，涉及統一發票給獎辦法相關規定，該署將研議訂定一定金額以下小額消費不予給獎的可行性，以防杜有心人士不法套取中獎獎金，並保障消費者兌獎權益。