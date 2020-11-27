政院拍板 藝品拍賣祭兩優稅

為因應香港情勢、推動台灣成為亞洲藝術品拍賣中心，行政院院會昨（26）日通過《文化藝術獎助條例》修正草案，針對文物或藝術品交易，祭出「交易所得採分離課稅」、「進口免預繳稅款保證金」等二項租稅優惠措施，以期提升國內交易量及促成海外交易回流、帶動周邊產業發展。

行政院長蘇貞昌在日前召開的文化會報上指示，要推動台灣成為亞洲藝術品拍賣中心。他說，香港為龐大藝術品交易市場，總成交額411億元為我國20幾倍，香港面臨政治情勢變化，且台灣防疫成功，應靈活把握時機，甚至朝取代香港地位方向努力。

蘇揆會中做出三點裁示，包括推動文物或藝術品交易所得採分離課稅、稅制要把握機會與世界競爭、執行藝術品拍賣事業洗錢風險評估，確實掌握拍品資訊與交易實名制。文化部隨後配合提出文獎條例草案。

本次修法增訂藝術品交易租稅改善機制。第一，文物或藝術品透過展覽、拍賣活動交易的財產交易所得，採分離課稅方式，稅率按成交價額6%為所得額，依20%稅率扣取稅款；其次，來台參展或拍賣的文物、藝術品進口，可提供書面保證時免預繳稅款保證金。

此外，本次修正，也新增「權益保障」專章，增訂促進文藝工作者加入勞保的輔導措施；廠商辦理政府機關等藝文採購，要為不能投保職業災害保險的直接勞務提供者，以保商業保險代之；提供契約指導原則及緊急危難協助的依據等，增進對藝文工作者權益保障。

根據行政院版草案規定，個人藝術品交易所得採分離課稅，即採用就源扣繳方式，在賣出時，就先由拍賣公司等負責仲介的單位扣繳稅款，原則上，是按售出價格×6%×20%分離課稅稅率扣繳。

以院版草案的利潤率6%來計算，假設藝術品拍賣為1億元，其交易所得為600萬元（1億元×6%），交易所得稅則為120萬元（600萬元×20%），因此，就源扣繳率即為是1.2%。