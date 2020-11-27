疫情支出成本 可核實認列

經濟日報 / 記者翁至威／台北報導

因新冠疫情取得的政府補助可免稅財政部近日發布解釋令，疫情相關補助的成本費用，也可核實認列，此外也將適用對象訂得更清楚，方便徵納雙方遵循。

舉例而言，受到新冠肺炎影響，企業取得政府1,000元補助（收入），結果實際上支出1,200元（成本）來購買口罩供員工使用，等於是「入不敷出」，過去會有企業擔心，若依據「收入成本配合原則」，是否在報稅時僅能扣除帳上1,000元補助額？

對此財政部發布解釋令告訴納稅人「免驚」，這些因應疫情支出的相關必要成本及費用，可以核實認列，以前述案例而言，1,200元費用可全數在報稅時核實認列。官員表示，不只是企業、機關團體，醫療機構如屬個人執行業務者，也同樣可將成本費用核實認列。

財部函釋指出，各主管機關辦法中，都已明訂補助對象其條件，在課稅上也以此為依據，適用免稅對象，也以法規中的補助對象為準。

疫情 免稅 財政部

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