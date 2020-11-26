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政院拍板兩租稅優惠 文藝品交易所得採分離課稅

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

行政院院會今（26）日通過文化部擬具「文化藝術獎助條例修正草案」（文獎條例），將祭出兩項租稅優惠措施，針對文物或藝術品「交易所得採分離課稅」、「進口免預繳稅款保證金」，以期提升國內交易量及促成海外交易回流、帶動周邊產業發展。

文化部說明，本次修法重點，新增「權益保障」專章，配合《文化基本法》第二十條規定，增訂促進文化藝術工作者加入勞工相關保險之輔導措施。

文化部說明，廠商辦理政府機關等之藝文採購，應為其未能投保職業災害保險之直接勞務提供者，投保商業保險代之；提供契約指導原則及緊急危難協助的依據等，增進對藝文工作者權益保障。

文化部指出，為活絡台灣藝文產業市場，增訂有關藝術品交易租稅改善機制，首先，文物或藝術品透過展覽、拍賣活動交易之財產交易所得採分離課稅方式，稅率按成交價額的6％為所得額，依20％稅率扣取稅款。

文化部說明，其次，來台參展或拍賣之文物、藝術品進口，可提供書面保證時免預繳稅款保證金，期盼積極打造藝術品交易的友善環境，期待以上兩項租稅改善措施，能更加活絡台灣藝文產業市場，進一步成為亞洲及國際藝術品交易的重要據點。

行政院長蘇貞昌指示，為因應數位科技、跨域藝術等多元文化發展，以及文化藝術各界人才與實際工作者所遭遇的實際困難等的解決，這次修正，從名稱就改為「文化藝術獎助及『促進』條例」，代表政府對藝文事務不再侷限於奬勵及補肋，更兼具促進發展之目的。

蘇揆表示，本次修法，提供參展或拍賣的文物或藝術品交易的兩項租稅優惠，包括「交易所得採分離課稅」、「進口免預繳稅款保證金」等。

蘇揆表示，這都是為提升國內交易量及促成海外交易回流，以因應新的情勢，帶動周邊產業發展，提高台灣在國際藝術交易市場能見度及為國家爭取最大權益。

文化部 稅款 保險

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