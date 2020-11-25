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行政院核定 藥用酒精原料關稅減半延長三個月

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導
關務署表示，國際價格上漲，短期間國內生產藥用酒精業者成本壓力難以緩解，仍有協助業者降低進口成本之必要。聯合報系資料照
關務署表示，國際價格上漲，短期間國內生產藥用酒精業者成本壓力難以緩解，仍有協助業者降低進口成本之必要。聯合報系資料照

財政部關務署今（25）日表示，由於全球肺炎疫情再起，秋冬也是流感好發季節，各國對酒精原料需求未減，導致國際價格仍有上漲趨勢，行政院核定繼續機動調降藥用酒精原料貨品關稅稅率為期三個月，稅率自20%減半為10%。

關務署表示，國際價格上漲，短期間國內生產藥用酒精業者成本壓力難以緩解，仍有協助業者降低進口成本之必要。

為持續充足防疫期間藥用酒精原料的物資供應，財政部依關稅法第71條規定，報奉行政院核定，自今年11月27日起為期三個月，繼續機動調降藥用酒精原料關稅稅率，減半課徵，並視國內防疫情形及供需狀況滾動檢討。

關務署提醒，此次藥用酒精原料機動調降稅率適用期間，是今年11月27日起至明年2月26日止，有關適用期間認定，依關稅法施行細則第2條規定，進口貨物以其運輸工具進口日為準，又依同細則第6條規定，所稱運輸工具進口日，海運貨物係以船舶抵達本國港口向海關遞送進口艙單之日；空運貨物以飛機抵達本國機場向海關遞送進口艙單之日為適用之準據。

酒精 關稅 疫情

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