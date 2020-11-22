減稅小確幸效應 綜所稅退稅年增3%

今年綜合所得稅第四批退稅將於明年1月28日入帳，財政資訊中心統計，今年四批退稅金額合計約510.7億元，較去年的494.3億元成長約3%左右；退稅件數則與去年大致持平，皆約為331萬件。件數相當、退稅額成長，反映出綜所稅申報新增名模條款、長照扣除額等減稅小確幸，讓退稅略顯成長。

今年因應新冠肺炎疫情，綜所稅退稅首度提前一個月，並從往年三批退稅改為四批，分別在今年6月30日、7月31日、9月30日及明年1月28日入帳。

財政部官員表示，今年申報去年綜所稅的最後一批退稅，將於明年1月底入帳，主要退稅對象有兩類，首先是在申報期限後才寄送二維條碼、人工申報書或書面稅額試算確認申報書案件；另一種則是原本稅額試算屬自繳或不繳不退案件，後來核定為退稅案件者。

財資中心統計，今年四批退稅件數分別約224萬件、72萬件、27萬件、八萬件，合計約331萬件，與去年退稅件數相比，僅減少約5,000件左右，整體而言相差不大。

若觀察退稅金額，今年四批退稅分別約360.5億元、113.5億元、30.1億元、6.6億元，合計約510.7億元，與去年退稅額494.3億元比較，成長約3%左右。

官員表示，退稅額成長不外乎兩種可能，一種是景氣衰退，一種是稅制變化，以去年來看，疫情尚未發生、景氣仍屬熱絡，因此退稅額增加，主因應在於去年減稅措施，包括新增名模條款、長照扣除額、基本生活費調高等。

財政部表示，退稅方式只有兩種，一種是直撥退稅，可在退稅日直接匯入指定帳戶；另一種則是一般退稅，國稅局會寄發退稅憑單，民眾需自行前往指定金融機構兌領。

國稅局近期也寄發「使用直接劃撥退稅同意書」，針對申報時未提供退稅帳戶的納稅人，輔導改採轉帳直撥退稅，不僅可在退稅當日立即撥入退稅款，也不用擔心退稅憑單遺失、汙損或過期等問題，相當方便。

財政部也提醒，國稅局絕對不會以電話通知民眾到ATM轉帳退稅，民眾務必小心提防，以免受騙。