快訊

美國專機即將降落松山機場 傳聞美國官員旋風訪台

阿里山路跑女子休克 失去呼吸心跳搶救中

減稅小確幸效應 綜所稅退稅年增3%

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

今年綜合所得稅第四批退稅將於明年1月28日入帳，財政資訊中心統計，今年四批退稅金額合計約510.7億元，較去年的494.3億元成長約3%左右；退稅件數則與去年大致持平，皆約為331萬件。件數相當、退稅額成長，反映出綜所稅申報新增名模條款、長照扣除額等減稅小確幸，讓退稅略顯成長。

今年因應新冠肺炎疫情，綜所稅退稅首度提前一個月，並從往年三批退稅改為四批，分別在今年6月30日、7月31日、9月30日及明年1月28日入帳。

財政部官員表示，今年申報去年綜所稅的最後一批退稅，將於明年1月底入帳，主要退稅對象有兩類，首先是在申報期限後才寄送二維條碼、人工申報書或書面稅額試算確認申報書案件；另一種則是原本稅額試算屬自繳或不繳不退案件，後來核定為退稅案件者。

財資中心統計，今年四批退稅件數分別約224萬件、72萬件、27萬件、八萬件，合計約331萬件，與去年退稅件數相比，僅減少約5,000件左右，整體而言相差不大。

若觀察退稅金額，今年四批退稅分別約360.5億元、113.5億元、30.1億元、6.6億元，合計約510.7億元，與去年退稅額494.3億元比較，成長約3%左右。

官員表示，退稅額成長不外乎兩種可能，一種是景氣衰退，一種是稅制變化，以去年來看，疫情尚未發生、景氣仍屬熱絡，因此退稅額增加，主因應在於去年減稅措施，包括新增名模條款、長照扣除額、基本生活費調高等。

財政部表示，退稅方式只有兩種，一種是直撥退稅，可在退稅日直接匯入指定帳戶；另一種則是一般退稅，國稅局會寄發退稅憑單，民眾需自行前往指定金融機構兌領。

國稅局近期也寄發「使用直接劃撥退稅同意書」，針對申報時未提供退稅帳戶的納稅人，輔導改採轉帳直撥退稅，不僅可在退稅當日立即撥入退稅款，也不用擔心退稅憑單遺失、汙損或過期等問題，相當方便。

財政部也提醒，國稅局絕對不會以電話通知民眾到ATM轉帳退稅，民眾務必小心提防，以免受騙。

財政部 綜所稅

延伸閱讀

出售紅單或預屋售有賺錢 國稅局：要報綜所稅

國稅局訂金課稅 使東洋代理疫苗破局？

美大選後第1天 貝佐斯和祖克柏財富暴增變最大贏家

台北一個月不到2萬5算中低收入戶 網友感嘆：這行業很多

相關新聞

台灣168／10月土增稅實徵淨額增12％

財政部公布，10月土增稅實徵淨額103億元，年增12.9%，主因房地交易件數增加，也有大額稅款入帳；10月契稅實徵淨額1...

網路盜領發票代價大 獎金追回還遭判刑

勿以惡小而為之，據檢調調查結果，先前有民眾在網路上看到他人秀出中獎發票照片，一時興起用官方發票APP掃描、盜領獎金匯入自...

尾牙給獎 要開發票報稅

今年即將接近尾聲，不少企業仍維持著舉辦尾牙的傳統，台北國稅局提醒，尾牙摸彩所提供的獎品，不論是買來的或自行產製的，酬勞員...

共有地買賣 多數決門檻提高

為保護民眾權益，內政部昨（19）日部務會報通過修正《土地法》，針對共有房地同意處分的多數決比例，將從過半同意提高到三分之...

房貸利息抵稅 三點不漏

為減輕房貸族的壓力，綜所稅目前有提供部分節稅措施，但申報時須注意三大要件，才能列舉房貸利息節稅，首先，房屋產權要跟報稅人...

房貸增貸超額部分 不可計入

每年透過房貸扣除額節稅的民眾要注意，台北國稅局表示，屋主如果採「借新還舊」而新增貸款，針對超出原有房貸額度的部分，衍生利...

熱門新聞

蘋果自製晶片M1效能驚豔 台積電呷補

前20大廠商 撐起3分之1出口 台積電穩居第一

蘋果新筆電熱賣 台鏈進補

台美半導體合作！李淳：將加速我半導體產業赴美投資

新台幣狂升向金管會求救？央行總裁楊金龍：過度解讀

買美元保單 專家提醒留意招攬糾紛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。