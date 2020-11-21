永豐金案 何壽川一審判刑8年6月

檢調偵辦永豐金掏空案，起訴永豐創辦人何壽川挪用資金違法放款給三寶建設董事長李俊傑，獲3億元不法利益等，台北地院審理，何壽川做無罪答辯，合議庭審結，昨日依違反證交法加重特別背信罪判何壽川有期徒刑8年6月。

何壽川委任律師陳彥希表示，對此何壽川深表遺憾，將繼續上訴，以捍衛自身的清白。陳彥希並提出五點說明，第一，法院認為何壽川與李俊傑有所謂期約不法分潤協議，顯有重大誤解。

何壽川與李俊傑曾共同投資1788大樓，因此曾討論股東之間的權益分配，但從未要求超過股東出資額以外的利益，當然不是期約不正利益，更未曾違背職務安排永豐金租賃、永豐餘投控及元太科技公司進行任何不法交易來獲取個人私利。

第二，有關永豐金租賃的6,000萬美元貸款，是2009年舊客戶三寶集團延續下來的業務，何壽川未做任何指示。此外，永豐金租賃辦理貸款人員均已獲判無罪，且所賺取利息，並未被認定為不法所得。

第三，何壽川知道美林公司破產而必須賤售1788大樓股權，為善盡董事的忠實義務，把該有利之投資機會介紹給永豐餘投控公司，經公司董事長邱秀瑩指示相關部門評估後，認為是有價值的投資機會，於是決定進行投資，並非幫助三寶集團李俊傑解決資金問題。而該投資也確實賺389萬美元，為公司全體股東帶來獲利。

第四，元太科技公司投資850萬美元予Giant Crystal公司，為時任董事長劉思誠根據永豐餘投控公司的推薦所做的決定，該投資與何壽川無關。

第五，永豐金租賃於2009至2017年間，貸款給三寶集團總計獲利達新台幣20億餘元，永豐餘投控及元太科技公司於2011年至2017年，各獲利389萬美元，並未損及公司權益，何壽川並無違背公司董事忠實義務。