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拿自家生產冷氣尾牙抽獎 國稅局提醒要開發票

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
冷氣示意圖。聯合報系資料照片
冷氣示意圖。聯合報系資料照片

公司尾牙總免不了抽獎活動，台北國稅局說，公司從存貨中拿出十台自家生產的冷氣作為奬品，每台價值4.2萬元，應開立42萬元統一發票。

官員說，公司進貨各種原料進行生產，進貨時向進口廠商索取發票，已經作為公司進項稅額扣抵了。「生產的成品無償給員工要開發票，就是把先前扣抵的稅額還給國庫的意思。」

那如果這冷氣獎品不是自家生產，是從外面買回來的呢？官員說，就看買東西索取的發票有沒有申報扣抵銷項稅額，扣抵了，那麼要把這扣抵的稅額還給國庫，所以，要開發票。如果沒有扣抵，就不用開發票。

其實，前述自家生產的成品也是一樣的，未申報進項稅額，也可以不用開發票。官員指出，只是原料批次買進，有時很難區分那些是因這些成品買進的，甚至原料買進在前，通常已先作為進項稅額抵掉了。

舉例，公司購入十台電動機車做為尾牙摸彩獎品，買進價格40萬元，屬酬勞員工貨物，未申報扣抵銷項稅額，可免視為銷售貨物並免開立統一發票。 

官員翻出相關規定，讓納稅人更明白相關規定。加值型及非加值型營業稅法第3條第3項第1款後段及同法施行細則第19條第1項第1款規定，營業人以其產製、進口、購買之貨物無償移轉他人，應視為銷售貨物，並按時價開立統一發票。

所以，營業人購入或自製商品原非供酬勞員工使用，嗣後轉供酬勞員工抽獎獎品，其所支付之進項稅額已申報扣抵銷項稅額者，依上開營業稅法及同法施行細則規定，應按時價開立統一發票。不過，如果購入或自製商品所支付之進項稅額，如未申報扣抵銷項稅額者，可免視為銷售貨物並免開立統一發票。

台北國稅局提醒，營業人如有視為銷售貨物情形，卻漏未開立統一發票；或誤將酬勞員工貨物的進項稅額申報扣抵，在未經檢舉或稽徵稽機關調查前，請儘速向所轄稽徵機關自動補報及補繳稅款，即可適用稅捐稽徵法第48條之1規定，免予處罰。

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