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法務部信託法草案 捐助財產不回流回歸公益本質

中央社 / 台北18日電

監督機制不足，使公益信託淪為富人節稅與財團控股的工具，法務部修定信託法草案，讓公益信託回歸公益本質，捐助財產不能再以約定方式回流捐助者。

法務部今天下午舉行媒體茶敘，由法律事務司司長鍾瑞蘭說明修法方向及進度。法務部長蔡清祥表示則說，上午在立法院備詢時提及信託法修正，草案5月已經送到行政院審議，但法務部與財政部仍有部分意見不同，行政院政務委員還在進行整合。

鍾瑞蘭表示，「公益信託」是指委託人為促進一般公眾的利益，將其財產權一部分或全部移轉給受託人，使其依照公益目的及信託本旨管理及處分所信託的財產；由於公益信託程序簡便、資金運用靈活，已成為民間參與公益的重要途徑之一。

鍾瑞蘭指出，為避免控股化、確保公益性，草案規定、事前、事中以及事後。事前須符合主管機關所的「現金總額比率」；事中接收非現金財產捐贈答疑定價而這應提出財產運用計劃，事後，在信託關係消滅後，捐出的財產僅得歸屬與公益法人、公益信託或者各級政府。

科長黃王裕指出，現行的信託法，實務上可以約定信託關係消滅後，回流捐助者，但修法則改為不能再以約定方式回流捐助者，確保公益信託回歸公益本質，也避免控股化。

根據信託公會的統計，到今年9月底，共有260件公益信託，108年度的公益支出約新台幣21億元。

鍾瑞蘭指出，公益信託項目很多，慈善、文化、學術、技藝、宗教，或其他以公共利益為目的，都可以做公益信託，例如新竹縣芎林縣就有3筆土地設立了「環境保護公益信託自然谷環境教育基地」。

此外，去年立委曾提案修定信託法草案並指出，鑒於信託法自民國85年制定以來，對於公益信託專章從未進行實質檢討修正，而且公益信託政出多門，長期以來監督機制不彰，導致部分公益信託淪為富人節稅與財團控股的工具，遭受外界詬病，因此提出修正草案，期盼能改進公益信託制度，健全台灣的公益環境發展，但上次會期並未完成。

法務部 行政院 新竹

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