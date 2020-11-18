各網路平台加總月售貨物逾8萬 要辦理稅籍登記

電商雙11購物活動火熱開打，各網路平台促銷活動持續不斷，財政部北區國稅局也注意稅籍登記和課徵營業稅問題。北區國稅局指出，月售貨金額逾8萬元，要辦理稅籍登記，月銷逾20萬，要開立統一發票。官員說：「上述金額是指各平台銷售金額的加總。」

北區國稅局指出，網路賣家當月銷售貨物或勞務達營業稅起徵點者，即必須向住（居）所或戶籍所在地所轄稽徵機關辦理稅籍登記並課徵營業稅。銷售貨物的起徵點為新台幣8萬元，銷售勞務為4萬元者。

北區國稅局指出，賣家同時透過多個不同的網路平台及社群媒體進行銷售者，每月起徵點的計算是所有網路平台及社群媒體銷售額加總。官員說：「不是單一個平台，國稅局會把個人在不同平台開立的帳號合併計算。」