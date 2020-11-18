聽新聞
test
0:00 / 0:00
藝品拍賣所得租稅優惠 限縮
行政院針對《文化藝術獎助條例》修正草案已召開過審查會，個人藝術品交易所得的分離課稅稅率定了，定為20%。如果利潤率維持現行的6%的話，藝術拍賣的就源扣繳率為1.2%。不過，為避免破壞所得稅制，將出爐的政院版修正草案，租稅優惠大為限縮。
限縮部分有二，首先，為鼓勵年輕創作者，預告草案有藝術品首次出售所得免稅的條款，這條條款在政院版將被取消了。亦即初級市場的藝術品交易仍要課個人綜所稅。
第二，在台灣的文物、藝術品交易，包括在拍賣、藝術博覽會、畫廊的交易等，預告草案採「一體適用」，個人藝術品交易所得當然改採分離課稅、就源扣繳，政院版改採「審查制」，財政部官員說，需要申請，通過審查之後才能適用分離課稅。審查機制可能比照營業稅免稅的申請辦法。
官員說，現行申請文物、藝術品交易免營業稅，拍賣公司、藝術博覽會主辦單位等必須在活動前提出申請，由跨部會組成的專案小組審查通過，才可以免稅。是一檔期、一檔期的申請和審核。分離課稅的適用申請可能比照，至於細節要怎麼做，要等到立法院通過之後再訂定辦法。
財政部官員說，文獎條例修正草案的政院審查會已經結束了，全案很快就會報行政院院會討論。
財政部官員說，個人的藝術品交易所得如果採分離課稅，就用就源扣繳方式，在賣出的時候，由拍賣公司等負責仲介的單位扣繳稅款。原則上，按售出價格×利潤率×20%分離課稅稅率扣繳。
假設利潤率維持現行的6%的話，藝術品拍出1億元，其交易所得為600萬元（1億元×6%），交易所得稅為120萬元（600萬元×20%）。就源扣繳率是1.2%。
財政部官員說，分離課稅的稅率20%是固定的，但利潤率是浮動的，不一定一直都是6%。真的立法通過後，財政部會來檢討訂定利潤率。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言