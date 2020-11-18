藝品拍賣所得租稅優惠 限縮

行政院針對《文化藝術獎助條例》修正草案已召開過審查會，個人藝術品交易所得的分離課稅稅率定了，定為20%。如果利潤率維持現行的6%的話，藝術拍賣的就源扣繳率為1.2%。不過，為避免破壞所得稅制，將出爐的政院版修正草案，租稅優惠大為限縮。

限縮部分有二，首先，為鼓勵年輕創作者，預告草案有藝術品首次出售所得免稅的條款，這條條款在政院版將被取消了。亦即初級市場的藝術品交易仍要課個人綜所稅。

第二，在台灣的文物、藝術品交易，包括在拍賣、藝術博覽會、畫廊的交易等，預告草案採「一體適用」，個人藝術品交易所得當然改採分離課稅、就源扣繳，政院版改採「審查制」，財政部官員說，需要申請，通過審查之後才能適用分離課稅。審查機制可能比照營業稅免稅的申請辦法。

官員說，現行申請文物、藝術品交易免營業稅，拍賣公司、藝術博覽會主辦單位等必須在活動前提出申請，由跨部會組成的專案小組審查通過，才可以免稅。是一檔期、一檔期的申請和審核。分離課稅的適用申請可能比照，至於細節要怎麼做，要等到立法院通過之後再訂定辦法。

財政部官員說，文獎條例修正草案的政院審查會已經結束了，全案很快就會報行政院院會討論。

財政部官員說，個人的藝術品交易所得如果採分離課稅，就用就源扣繳方式，在賣出的時候，由拍賣公司等負責仲介的單位扣繳稅款。原則上，按售出價格×利潤率×20%分離課稅稅率扣繳。

假設利潤率維持現行的6%的話，藝術品拍出1億元，其交易所得為600萬元（1億元×6%），交易所得稅為120萬元（600萬元×20%）。就源扣繳率是1.2%。

財政部官員說，分離課稅的稅率20%是固定的，但利潤率是浮動的，不一定一直都是6%。真的立法通過後，財政部會來檢討訂定利潤率。