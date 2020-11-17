藝術品交易所得租稅優惠 由開大門縮為開小窗

行政院針對「文化藝術獎助條例」修正草案已召開過審查會，個人藝術品交易所得租稅優惠大為限縮，不但取消藝術品首次出售所得免稅條款；而且由一體適用改採個案審查制，財政部官員說，要適用分離課稅和適用營業稅免稅一樣，要經過專案審查通過才能適用。

給的租稅優惠範圍由原先的「開大門」縮為「開小窗」，因為財政部希望能「不要破壞現有稅制」，上周四的文化會報中，行政院長蘇貞昌也支持財政部的立場。

分離課稅的稅率在審查會中倒是定下來了，財政部官員指出，定為20%。分離課稅的稅率是固定的，但是利潤率是可以調整的，利潤率是多少還未定。

按現有的解釋令，藝術品拍賣所得利潤率為6%，拍出1億元的藝術品，其交易所得為600萬元（1億元×6%），若利潤率不變的話，交易所得稅為120萬元（600萬元×20%）。就源扣繳率是1.2%。

文獎條例修正案正在按審查會結論修改條文文字，官員指出，很快就會報行政院院會審查。

官員說，目前的藝術品拍賣所得，規定是可以按6%利潤率計算所得，然後併入個人綜合所得申報所得稅。有個但書，如果稅捐機關能查到實際的買進、賣出價格，會改按實際的收入減去成本、減去費用計算所得。

文獎條例納入分離課稅之後，改按20%分離課稅，其實就是就源扣繳了。官員說，就不能改按實際的收入、成本計算所得，因為課稅方式不同了，採分離課稅的拍賣，利潤率是否仍訂6%，財政部內部還待討論。

藝術品交易所得租稅優惠如何改開小窗？用文獎條例修正草案預告版本說明。修正草案第31條原定：為鼓勵藝術創作，個人創作藝術品之首次出售所得，不計入個人綜合所得稅。文物或藝術品之交易，得以仲介、經紀或徵集媒合之機關、團體為出售人之扣繳義務人。 前項之扣繳義務人於給付文物或藝術品時，應依法規規定之扣繳率扣取稅款，並繳納稅款及申報憑單。文物或藝術品交易之所得，不併計個人綜合所得稅額。

前半段「為鼓勵藝術創作，個人創作藝術品之首次出售所得，不計入個人綜合所得稅。」這段文字取消。後半段分離課稅就源扣繳的部分，會比照第32條減免營業稅和娛樂稅的規定，加上需經主管機關等認可，並訂定審查辦法。