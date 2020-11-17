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漏報遺產稅免罰標準 提高到6萬元

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

財政部近日修正「稅務違章案件減免處罰標準」，其中遺產稅免罰標準自原本的3.5萬元提高到6萬元，贈與稅免罰標準則由4,000元提高到1萬元。賦稅署官員強調，整體修正方向對納稅人有利，雖免罰標準提高，但仍呼籲納稅人一定要依規定報稅、繳稅。

賦稅署副署長樓美鐘表示，減免罰標準修正中，涉及遺贈稅的有兩塊。第一是配合2009年遺贈稅母法修正，拿掉未依限申報遺產稅及贈與稅的「行為罰」，因此減免罰標準也配合刪除；第二部分則是配合現行遺產稅、贈與稅稅率，針對漏稅額免罰標準進行合理的調整。

官員表示，原本的減免罰標準規定有分短漏報「遺產淨額」、「遺產稅額」兩種，短漏淨額60萬元以下或稅額3.5萬元以下免罰。但依據現行最低稅率10%來算，短漏60萬淨額，其實應等於短漏報6萬稅額，因此這次修法，便將原本的稅額3.5萬以下免罰，拉高到6萬元以下，以求標準劃一。除短漏報外，未申報免罰標準也同樣拉高到6萬。

贈與稅也是同樣道理，原先規定短漏報淨額10萬以下或稅額4,000元以下免罰，而依最低稅率10%計算，短漏報10萬淨額等於短漏報1萬稅額，因此也將免罰標準自4,000元提高到1萬元。未申報免罰標準也比照提高到1萬元。

樓美鐘強調，雖然免罰標準提高，對納稅人是有利的方向，但仍呼籲納稅人應共同手法，依規定在期限內報稅、繳稅。

遺產稅 贈與稅

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