聽新聞
test
0:00 / 0:00
標準提高 短漏報遺產稅6萬、贈與稅1萬以下免罰
財政部修正「稅務違章案件減免處罰標準」，提高短漏報遺產稅、贈與稅的免罰標準，遺產稅部分由3.5萬元提高為6萬元，贈與稅部分由4,000元提高為1萬元。
賦稅署副署長樓美鐘解釋，在各稅的本法中都訂有處罰條款，大部分的條款都訂定處所漏稅額幾倍以下，為免各國稅局處分不一，財政部內部訂有「稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表」作為參考。
稅捐稽徵法第48條之2又訂定減輕或免罰的規定，樓美鐘說，所以，財政部又訂定「稅務違章案件減免處罰標準」，對情節輕微或所漏稅額小的案件減罰或免罰。減免罰的標準已於16日修正發布。
其中修正了遺贈稅的減免罰標準。樓美鐘說，遺產稅所漏稅額在6萬元以下免罰，贈與稅所漏稅額在1萬元以下免罰。以前的免罰標準各為3.5萬元、4,000元。未申報案件和已申報案件適用同樣的免罰標準，「因為它們對損害國庫的稅額是一樣的。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言