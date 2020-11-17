標準提高 短漏報遺產稅6萬、贈與稅1萬以下免罰

財政部修正「稅務違章案件減免處罰標準」，提高短漏報遺產稅、贈與稅的免罰標準，遺產稅部分由3.5萬元提高為6萬元，贈與稅部分由4,000元提高為1萬元。

賦稅署副署長樓美鐘解釋，在各稅的本法中都訂有處罰條款，大部分的條款都訂定處所漏稅額幾倍以下，為免各國稅局處分不一，財政部內部訂有「稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表」作為參考。

稅捐稽徵法第48條之2又訂定減輕或免罰的規定，樓美鐘說，所以，財政部又訂定「稅務違章案件減免處罰標準」，對情節輕微或所漏稅額小的案件減罰或免罰。減免罰的標準已於16日修正發布。

其中修正了遺贈稅的減免罰標準。樓美鐘說，遺產稅所漏稅額在6萬元以下免罰，贈與稅所漏稅額在1萬元以下免罰。以前的免罰標準各為3.5萬元、4,000元。未申報案件和已申報案件適用同樣的免罰標準，「因為它們對損害國庫的稅額是一樣的。」