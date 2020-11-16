RCEP簽署 資誠：大陸台商應提前做好稅務管理

區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)昨天完成簽署，將成為世界最大的自貿區，除將深化區內產業鏈的結合，也將以新技術推動海關便利化、透明化，加速區域內經貿規則的優化和整合。貨物貿易最終零關稅產品數整體上將超過90%。至此中美兩大市場陣營將逐步形成。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師段士良表示，中國大陸近20年快速發展製造工藝，也已開始將勞力密集、資本支出大但附加價值較低或高汙染的行業移到東協各國，再透過自身龐大的內需市場，將RCEP各國生產產品進口回大陸銷售。

段士良說，過往部分台商在大陸常見的兩頭在外貿易模式(即關鍵原材料進口，在大陸加工後產品外銷)，近年也隨大陸已成世界市場開始出現改變，將低階製程移至境外，產成品再出售至海外或大陸市場，而保留高階製程或研發在大陸公司，這種模式對無根台商又更明顯。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務會計師徐丞毅說，雖然部分台商也開始布局大陸內需市場，不過所經營的業態大多還是屬於B2B，對接的是大陸的新零售公司，自身在產品營銷上可能還是受制於那些新零售企業。於是有些台商形成在大陸保留高階技術生產，並將部分技術透過外派陸幹指導方式轉移給RCEP生產製造廠，RCEP製造廠生產後回銷給陸廠或大陸貿易公司的商業模式。

另外，由於東協一些國家為了招商引資，複製以前大陸的方式，在各自的經濟開發區紛紛推出優惠的稅收政策。部分台商便將更多的利潤配置在東協諸國，大陸的工廠反而處於獲利下降的狀況。徐丞毅表示，大陸稅務機關未來可能透過個人所得稅申報系統的整合，更大程度的掌握外派陸幹的薪資支付狀況，並針對技術移轉的情況重新定性交易，透過利潤分割法的方式，將前述價值鏈的利潤重新配置。

徐丞毅建議，這些台商應重新檢視自身價值鏈的主要價值創造因素，書面化具有高附加價值的活動，並評估能否申請適用當地的租稅優惠，而對於利潤配置與價值鏈不配比的部分，也應該盡早進行調整；此外，對於陸幹的派遣，也須及早做好相關的社保、薪資安排的稅務規劃，如此才能及早因應這場正在進行中的變局。