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境外資金匯回速度放緩 近一個月僅9億申請

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

財政部今（16）日公布境外資金匯回專法最新統計，近一個月（10月15日至11月14日）以來，申請件數共18件，申請匯回金額僅9億元，資金申請匯回速度明顯。專法上路第二年累計，共有31件申請案，合計申請匯回99億元。

境外資金匯回專法自2019年8月15日上路，企業或個人若在專法上路首年申請可適用優惠稅率8%，進入第二年稅率就提高為10%，不過仍較循一般稅制匯回的20%稅率來的優惠。

根據財政部統計，專法上路第一年，共收到1,022件申請案，申請金額達2,166億元，不少台商搶搭8%最優惠稅率末班車熱潮，推升申請熱度，超乎財政部預期，首年申請成果突破財政部原先低推估的1,333億元。

不過進入第二年後，申請狀況進入「冷靜期」，近幾個月申請件數或金額皆不多。第二年首月僅申請五件，共87億元；第二個月僅申請八件，共3億元；第三個月申請18件，共9億元。

三個月下來，累計申請31件，申請金額約99億元。

財政部表示，境外資金匯回專法是因應近期國際經濟情勢轉變，及引導資金回國投資促進產業發展所提供的限時租稅措施，施行期間僅兩年，有意透過專法匯回的台商可把握期間。

財政部 外資 台商

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