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出售紅單或預屋售有賺錢 國稅局：要報綜所稅

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

房市熱了，紅單或預售屋轉讓多了，中區國稅局沙鹿稽徵所提醒，個人於年度中出售預售屋屬財產交易損益，應依所得稅法第71條規定，辦理綜合所得稅結算申報。

官員指出，很多納稅人以為這不是買賣房屋、房子也沒有過戶到名下，或者以為國稅局查不到，賺了錢沒有申報個人綜合所得稅。今年房價上漲，提醒納稅人，國稅局會搜集資料，有管道可以掌握預售屋交易資料。

官員指出，不管是建商取得建照前開始的紅單交易，或者是取得建照後、拿到使用執照前的預售屋買賣，國稅局都會搜集資料。

沙鹿稽徵所表示，預售屋買賣與一般出售房屋不同，買方購買的是未來建案完工後請求不動產過戶予買方的「權利」，所以屬財產權利之交易。依所得稅法第14條第1項第7類規定，應以交易時的成交價額，減除原始取得的成本及因取得、改良及移轉該項資產而支付之一切費用後之餘額為所得額。

官員指出，紅單和預售屋交易一般很少有費用，除非在有向建商要求變更設計而額外支付價金。

官員指出，如果漏報預售屋財產交易所得被查到，屬有申報綜所稅案件，罰所漏稅額的0.5倍；如果連綜所稅都沒有報，罰所漏稅額的一倍。

預售屋 所得稅 國稅局

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