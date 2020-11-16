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台新銀理專盜領近3億 金管會主委震怒：深惡痛絕

賣掉公司被核漏報財交所得 補稅240萬、罰120萬

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

賣掉創立的公司，而創立的公司屬有限公司，沒有發行股票，北區國稅局以賣出價格1,300萬元減去出資額500萬元，核800萬財產交易所得。予以補稅240萬元綜所稅並裁處罰鍰120萬元。

北區國稅局表示，納稅人誤以為這屬證券交易所得，停徵不用報。納稅人弄錯了，因為納稅人創立的是有限公司，它轉讓的是股權，屬權利的一種，不是轉讓股票。

北區國稅局指出，創辦人在103年以出資額500萬元投資設立公司，在105年以1,300萬元將股權轉讓給另一個人，公司換了負責人，這位創辦人應該在106年申報105年度個人綜所稅時，申報這800萬元財產交易所得，併入綜合所得課稅。但創辦人沒有申報，被補稅240萬元並裁處罰鍰120萬元。

北區國稅局提醒，民眾若轉讓有限公司之出資額，屬財產交易而非證券交易，轉讓價格高於出資額部分應列為財交易所得課徵綜所稅；而出資額成本之認定，以股東取得該出資額所支付之價款為準。

另外，該局特別提醒，股份有限公司股東出售未依公司法規定簽證發行的股票的利得，亦屬財產交易所得，應併入當年度所得總額，課徵綜合所得稅。

國稅局 綜所稅 股東

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