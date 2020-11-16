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未申報死亡前兩年內的贈與 國稅局補稅罰款

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

父親死亡前一年贈與兒子20萬股未上市公司股票，兒子申報父親遺產稅時，未申報這筆「視為遺產」，台北國稅局補稅罰款。

台北國稅局表示，被繼承人死亡前二年內，如贈與財產予遺產及贈與稅法第15條第1項所列特定人，應視為被繼承人之遺產併入遺產總額申報遺產稅。

台北國稅局指出，特定人是指配偶、或民法第1138條及第1140條規定之各順序繼承人及其配偶。

台北國稅局舉例說，父親是一家公司的負責人，而且是唯一股東，這家公司不是上市(櫃)或興櫃公司，他原持有該公司股票100萬股。107年10月1日這位父親過世，過世當天名下剩餘股數為80萬股，兒子就這80萬股申報遺產。

台北國稅局追查這20萬股去向時發現，父親曾在106年5月20日將這20萬股贈與給兒子，因為未達贈與稅起徵點，沒有贈與稅問題，但屬死亡前兩年內對特定人的贈與，必須併入遺產總額計稅。

這家公司107年10月1日之資產淨值1,000萬元，20萬股時價為200萬元（1,000萬元×20萬股/100萬股），以200萬元併入遺產總額計稅，除補徵遺產稅外，另裁處漏報罰鍰。

遺產稅 國稅局 贈與稅

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