聽新聞
test
0:00 / 0:00
未申報死亡前兩年內的贈與 國稅局補稅罰款
父親死亡前一年贈與兒子20萬股未上市公司股票，兒子申報父親遺產稅時，未申報這筆「視為遺產」，台北國稅局補稅罰款。
台北國稅局表示，被繼承人死亡前二年內，如贈與財產予遺產及贈與稅法第15條第1項所列特定人，應視為被繼承人之遺產併入遺產總額申報遺產稅。
台北國稅局指出，特定人是指配偶、或民法第1138條及第1140條規定之各順序繼承人及其配偶。
台北國稅局舉例說，父親是一家公司的負責人，而且是唯一股東，這家公司不是上市(櫃)或興櫃公司，他原持有該公司股票100萬股。107年10月1日這位父親過世，過世當天名下剩餘股數為80萬股，兒子就這80萬股申報遺產。
台北國稅局追查這20萬股去向時發現，父親曾在106年5月20日將這20萬股贈與給兒子，因為未達贈與稅起徵點，沒有贈與稅問題，但屬死亡前兩年內對特定人的贈與，必須併入遺產總額計稅。
這家公司107年10月1日之資產淨值1,000萬元，20萬股時價為200萬元（1,000萬元×20萬股/100萬股），以200萬元併入遺產總額計稅，除補徵遺產稅外，另裁處漏報罰鍰。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言