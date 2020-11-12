誰會沒報房地合一稅？ 國稅局整理出11種人
財政部中區國稅局豐原分局表示，個人自105年1月1日以後取得之房屋、土地，應於房屋、土地完成所有權移轉登記日之次日起算30日內應向戶籍地國稅局辦理申報。沒有申報者至少要處行為罰。
該分局表示，除了依所得稅法第4條之5有免納所得稅情形之一者，不論有無應納稅額，都要申報。
為提醒民眾要申報，豐原分局整理出11種未辦理申報常見類型，包括：
1.因不熟悉房地合一申報規定，誤認該筆所得應併入綜合所得稅結算申報。
2.因房屋、土地交易虧損，誤認無所得無須申報。
3.誤認交換房屋、土地不屬房地合一課徵範圍。
4.誤認僅出售土地不屬房地合一課徵範圍。
5.誤認非自行交易(如法院拍賣)房屋、土地，無須申報。
6.房地合一實施前後陸續取得同地號之土地持分，或取得不同地號之土地後合併，105年以後出售時僅出售部分土地持分，誤認不屬房地合一課徵範圍。
7.自行認定交易之農地屬免申報範圍，卻無法檢附農地農用證明及不課徵土地增值稅證明，誤認不屬房地合一課徵範圍。
8.二等親買賣案件有給付價金，誤認已申報贈與稅無須申報房地合一。
該分局提醒，應辦理房地合一申報卻未依規定於期限內申報，若經稽徵機關調查後，納稅義務人將面臨漏稅罰與行為罰擇一從重處罰，縱無應納稅額無漏稅罰，仍會處3,000元以上3萬元以下之行為罰。
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