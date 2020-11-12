財政部盯上投資公司炒房避稅 將查稅並修法防堵

立委關心海外資金回台是否投入房市炒作，財政部長蘇建榮表示，確實發現有不動產投資客透過成立投資公司的方式短期買賣炒作房地產，規避稅率最高45％的個人房地合一稅，已經請國稅局特別注意清查。另外，財政部修最低稅負制，將未上市櫃股票交易所得納入課稅，主要也是為防堵投資公司透過股權交易的方式避稅炒房，希望年底前修法通過，明年上路。

立法院財政委員會今天審查中央政府總預算附屬單位預算，及審議「所得稅法第17條條文修正草案」、「遺產及贈與稅法第17條條文修正草案」案，蘇建榮出席報告並備詢。

立委林楚茵質詢，近期房價攀升是否跟台商有關。蘇建榮表示，台商回台投資購地建廠是實質投資，可帶來就業機會，年輕人成家立業，就有自住需求，例如新竹吸引就很多人才，造成短期房屋供不應求，房價提高，這是供需決定，財政部關注的是有沒有投資客趁機投機性炒作。

蘇建榮表示，如果資金回台沒有用於實質投資，而是用來買房地產，在資金匯回專法中有限制，但非經專法匯回的資金則不受限制，可能會有短期炒作房地產的問題，依法可用房地合一的重稅去防堵，短期交易房地合一稅最高45％。

蘇建榮說，有些投資公司沒有其他業務，但持有大量自住用的不動產，短期內進行不動產買賣，就有炒作避稅的嫌疑，已經國稅局「特別注意」，看看有沒有投資客成立投資公司去炒房，只要繳20％的營所稅，規避最高45％的個人房地合一稅。林楚茵問，此種樣態查得到嗎？蘇表示，有不動產登記就會掌握。

另外，蘇建榮補充，證券交易所得免稅，財政部預計修法，將過去曾在最低稅負制內的未上市櫃公司股票交易所得，重新納回最低稅負制，主要就是發現有個人成立企業，再透過股權買賣的方式買賣房地產，將財產交易所得轉化為免稅的證券交易所得，必須修法防堵此租稅漏洞。目前此修法下周行政院院會將處理，預計本會期可送立法院修法，最快明年適用，後年申報。