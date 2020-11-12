土地交易熱 新竹縣市土增稅年增率飆50%

打房該打那裹？比較各縣市土地增值稅課稅件數和金額，發現土地交易「熱」在桃竹，台南、高雄相對是「冷」的。累計今年1到10月，新竹縣、新竹市徵起的土增稅金額成長率最高，各年增55.8%、50.7%。土增稅徵起件數成長，以桃園市最高，年增28.4%。

總之，桃竹地區今年土增稅稅收堪稱大豐收。

財政部的稅收統計顯示，桃園市今年前十月土增稅徵起件數6.5萬多件，較去年同期增加兩成八；徵起金額120.8億多元，年增30.3%。

新竹市今年前十月土增稅徵起件數1.3萬多件，較去年同期增加兩成七；徵起金額25.3億多元，年增55.8%。新竹縣同期徵起1.7萬多件，年增一成；徵起金額35.7億多元，年增50.7%。

相對的，南部的台南和高雄土增稅數字就沒什麼特色，台南市今年前十月土增稅徵起件數4.7萬多件，較去年同期增加0.5%；徵起金額60.4億多元，年增9.1%。高雄市同期徵起5.0萬件，衰退6.7%；徵起69.1億元，年減4.4%。