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未成年人買不動產 爸媽要申報贈與稅
財政部台北國稅局表示，未成年人買不動產，原則上要申報贈與稅。國稅局舉例，甲君今（109）年17歲，向第三人購買不動產，買賣成交價格5,000萬元，甲君之法定代理人應於買賣公契立契日後30日內向戶籍所在地主管稽徵機關申報贈與稅。
國稅局指出，如果能證明該項購買不動產款項，確係甲君所有，例如提示甲君歷年受贈款項之存摺紀錄，經稽徵機關查明屬實者，則免視為法定代理人之贈與。
國稅局指出，遺產及贈與稅法第5條第5款規定，限制行為能力人或無行為能力人所購置之財產，視為法定代理人或監護人之贈與。但能證明支付之款項屬於購買人所有者，不在此限。
限制行為能力人引用民法定義，主要指20歲以下的未成年人，無行為能力人主要指七歲以下。法定代理人通常是父母。
國稅局官員表示，房市交易比較熱絡了，可能有父母一時心動就付錢幫小孩買房，不是不可以，只是提醒會有贈與稅的問題。
國稅局指出，如未成年人有購置財產之情事未申報贈與稅，稽徵機關將通知其法定代理人於收到通知後十日內申報，如逾期仍未申報，除依上開規定以贈與論課稅，另依同法第44條規定處罰。
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