房地交易增 前十月土增稅寫22年新高
近期房市熱絡受到關注，財政部今（11）日公布最新稅收統計，10月土增稅實徵淨額103億元，年增12.9%，主要由於房地交易件數增加，也有大額稅款入帳；前十月土增稅898億元，是近22年來同期新高。契稅方面，10月實徵淨額15億元，年增9.6%。觀察這兩項稅收，可看出房地交易多，挹注稅收。
不過財政部官員強調，若要觀察房市熱度，還是要看內政部移轉棟數統計或住宅價格指數等指標較為準確，土增稅、契稅未必能確切反映出實際情況。
根據財政部統計，10月土增稅收103億元，單月再度突破百億。據了解，初步觀察稅額超過1,000萬以上的案件，六都以台中市增加20件最多，其次則是新北市增加11件。
此外觀察車市，10月貨物稅收151億元，年增1.2%，不過其中車輛類貨物稅59億元，減少15%，官員表示，主因進口車稅額減少。
從新車掛牌數來看，今年10月新車掛牌數減少1,247輛，其中進口車減少4,458輛，但國產車卻增加了3,211輛。據了解，主要是因為國產車10月有廠牌推出新車，買氣旺盛，單是該廠牌新車掛牌數就達到4,000多輛。
以前十月來看，整體新車掛牌數還是呈現增加，國產車增加2,329輛，進口車增加逾萬輛。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言