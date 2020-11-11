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房地交易增 前十月土增稅寫22年新高

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導
近期房市熱絡受到關注，財政部公布最新稅收統計，10月土增稅實徵淨額103億元，年增12.9%。 聯合報系資料照
近期房市熱絡受到關注，財政部公布最新稅收統計，10月土增稅實徵淨額103億元，年增12.9%。 聯合報系資料照

近期房市熱絡受到關注，財政部今（11）日公布最新稅收統計，10月土增稅實徵淨額103億元，年增12.9%，主要由於房地交易件數增加，也有大額稅款入帳；前十月土增稅898億元，是近22年來同期新高。契稅方面，10月實徵淨額15億元，年增9.6%。觀察這兩項稅收，可看出房地交易多，挹注稅收。

不過財政部官員強調，若要觀察房市熱度，還是要看內政部移轉棟數統計或住宅價格指數等指標較為準確，土增稅、契稅未必能確切反映出實際情況。

根據財政部統計，10月土增稅收103億元，單月再度突破百億。據了解，初步觀察稅額超過1,000萬以上的案件，六都以台中市增加20件最多，其次則是新北市增加11件。

此外觀察車市，10月貨物稅收151億元，年增1.2%，不過其中車輛類貨物稅59億元，減少15%，官員表示，主因進口車稅額減少。

新車掛牌數來看，今年10月新車掛牌數減少1,247輛，其中進口車減少4,458輛，但國產車卻增加了3,211輛。據了解，主要是因為國產車10月有廠牌推出新車，買氣旺盛，單是該廠牌新車掛牌數就達到4,000多輛。

以前十月來看，整體新車掛牌數還是呈現增加，國產車增加2,329輛，進口車增加逾萬輛。

國產車 新車 土增稅

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