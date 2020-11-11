不動產、上櫃股票 財政部明文納入可作欠稅擔保

納稅人欠稅繳不出來，可提供欠稅擔保來避免遭強制執行或限制出境。財政部近日配合稅捐稽徵法修正，調整部分欠稅擔保品計價規定，主要是將過去規範在解釋令或由國稅局個案認定的不動產、上櫃有價證券，明文納入在計值認定辦法中，讓國稅局可更客觀、合理認定擔保品價值，保障納稅人權益。

不動產方面，賦稅署副署長樓美鐘表示，僅限符合易於變價、無產權糾紛等情況，才可作為擔保品，土地以公告土地現值加兩成、房屋以評定現值加兩成來計值；不過若納稅人認為現值太低，也可提出時價資料，例如同業間帳載房地加權平均售價、不動產估價師估價資料等作為證明，供稽徵機關核實認定。

樓美鐘表示，過去財政部就曾透過解釋令來說明不動產作為欠稅擔保的計值方式，這次僅是將解釋令併入辦法，以茲明確。

而上櫃有價證券方面，樓美鐘則表示，過去法令僅規定「上市」有價證券，如今納入「上櫃」，價值核算就比照上市有價證券辦理。若為股票，原則上以提供擔保日前一天的證券市場收盤價八成計算；若為公司債券，則按面額八成計值。

而若上市櫃股票收盤價格劇烈變動，無法合理反映擔保價值時，則以提供擔保日前一個月內其各日收盤價格平均價格為準。

賦稅署官員表示，上櫃股票過去雖未明文規定在法條，但實務上也有納稅人拿來做欠稅擔保，當時就由稽徵機關依個案認定，如今修法後，則是直接明文規定在法條；至於興櫃股票，由於成交市場小、漲跌波動劇烈，因此並未列入，但稽徵機關仍可依實際情形來認定。

依據目前稅捐稽徵法第11條之1，可作為欠稅擔保品的包括黃金、外幣、上市櫃有價證券、公債、定存單、不動產，或其他經財政部核准，易於變價及保管且無產權糾紛的財產。

官員表示，其實欠稅擔保案件並不多，以台北國稅局為例，目前各稅尚未結案的案件也才60件左右。而最常被拿來作為擔保的有三種，包括定存單、不動產以及有價證券。