稅務系統整合 贈與不動產報稅資料不用填很多遍了

民眾贈與不動產，要先去地方稅務單位申報土地增值稅和契稅，然後再向國稅局申報贈與稅，才能完成過戶。財政部中區國稅局豐原分局表示，現在地方稅和國稅的系統有介接功能，民眾只需填一次基本資料，其他用「匯入」即可，不必填很多次。

區國稅局豐原分局表示，自108年7月1日起地方稅網路申報作業系統新增「地方稅網路申報匯出贈與稅檔案功能」及「國地稅介接遺贈案件申報土地增值稅」等服務項目，民眾利用該系統申報贈與稅及遺贈案件時，可免重複登錄資料，簡化申報流程。

豐原分局指出，民眾於地方稅網路申報作業系統完成不動產贈與之土地增值稅及契稅申報後，可將該資料下載存檔並匯入贈與稅網路申報系統，免再重複登錄贈與人、受贈人及不動產資料，確認無誤即可上傳。

上傳完成次日起十日內將相關證明文件一併掃描上傳，或送達贈與人戶籍所在地之國稅稽徵機關，完成贈與稅申報程序；若為遺囑贈與案件，亦可利用地方稅網路作業申報系統，將遺產稅申報之被繼承人、共同繼承人及財產等資料帶入土地增值稅申報頁面，簡化資料登錄之申報流程。

豐原分局表示，地方稅網路申報作業網站下載專區已建置「不動產移轉贈與稅申報操作手冊」及「不動產移轉遺產稅申報操作手冊」，民眾可自行下載運用，並多加利用地方稅網路申報作業系統申報贈與稅。