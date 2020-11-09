破獲10萬發子彈 蘇貞昌嘉勉破案有功人員

刑事局日前破獲史上最大宗子彈走私案，行政院長蘇貞昌今（9）日嘉勉有功人員，並責成內政部、法務部、財政部等執法單位及人員務必追本溯源，從根本打擊犯罪，嚴查嚴辦，保障國人生命、財產安全。

蘇揆表示「一顆子彈就是一條命」，感謝大家同心協力避免其流入市面，他交代相關部會這件事務必追查到底，案件應儘快起訴並溯源，從根本打擊犯罪，嚴查嚴辦，保障國人生命財產安全，而對於緝獲案件的同仁應給予大大獎勵。

蘇揆表示，在現場看到超過10萬發子彈、改造子彈以及制式、操作、改造槍械及長短槍等，分別是在十天與五天前，我國海關接獲警方通報、發揮追緝功用，與檢察官、警方等密切合作，破獲這麼大的槍械走私及操作不法槍械的案件，都是嚴重違法、危害社會治安的事。

蘇揆強調，蔡總統在10月31日國安會議上特別指示，對於不法幫派，尤其是擁有槍械、刀械等惡性違法幫派或不法之徒，務必追根究底、溯源查緝，遏止源頭，今日看到警察、檢察官、海關等相關同仁有豐碩的緝惡成果，他除了要對同仁的努力表示最大的肯定與感謝，同時他也憂心。

蘇揆說，當國際局勢詭譎的此時此刻，為何會進口這麼多子彈、改造這麼多的槍械，萬一流入市面，將會對社會造成何種傷害，真的不敢想像。

蘇院長表示，他特別要求內政部、法務部、財政部，不但要確保國境嚴密防守，同時對於此類犯罪，一定要追本溯源，查得清清楚楚，不容矯飾辯詞與輕縱，也不能以避重就輕、蒙混的手法逃避責任。