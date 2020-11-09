快訊

直升機墜醫院「打翻待移植心臟」！醫護驚險搶救影片曝

破獲10萬發子彈 蘇貞昌嘉勉破案有功人員

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

刑事局日前破獲史上最大宗子彈走私案，行政院長蘇貞昌今（9）日嘉勉有功人員，並責成內政部、法務部、財政部等執法單位及人員務必追本溯源，從根本打擊犯罪，嚴查嚴辦，保障國人生命、財產安全。

蘇揆表示「一顆子彈就是一條命」，感謝大家同心協力避免其流入市面，他交代相關部會這件事務必追查到底，案件應儘快起訴並溯源，從根本打擊犯罪，嚴查嚴辦，保障國人生命財產安全，而對於緝獲案件的同仁應給予大大獎勵。

蘇揆表示，在現場看到超過10萬發子彈、改造子彈以及制式、操作、改造槍械及長短槍等，分別是在十天與五天前，我國海關接獲警方通報、發揮追緝功用，與檢察官、警方等密切合作，破獲這麼大的槍械走私及操作不法槍械的案件，都是嚴重違法、危害社會治安的事。

蘇揆強調，蔡總統在10月31日國安會議上特別指示，對於不法幫派，尤其是擁有槍械、刀械等惡性違法幫派或不法之徒，務必追根究底、溯源查緝，遏止源頭，今日看到警察、檢察官、海關等相關同仁有豐碩的緝惡成果，他除了要對同仁的努力表示最大的肯定與感謝，同時他也憂心。

蘇揆說，當國際局勢詭譎的此時此刻，為何會進口這麼多子彈、改造這麼多的槍械，萬一流入市面，將會對社會造成何種傷害，真的不敢想像。

蘇院長表示，他特別要求內政部、法務部、財政部，不但要確保國境嚴密防守，同時對於此類犯罪，一定要追本溯源，查得清清楚楚，不容矯飾辯詞與輕縱，也不能以避重就輕、蒙混的手法逃避責任。

幫派 走私 財政部

延伸閱讀

影／車輛中心30周年慶 蘇貞昌試乘自駕小巴上演小驚魂

刑事局攔截10萬顆進口子彈 蘇貞昌要求溯源查緝

影／美豬進口爭議 蘇貞昌：台灣開放美牛進口8年也都沒事

是否續推萊豬進口 蘇貞昌：台美貿易互利互惠

相關新聞

稅稅唸學堂／母稱借600萬給女兒買屋 留意「視為贈與」條款找上門

黃媽媽（化名）105年簽約買了台北市區一間預售屋和兩個停車位，隔年轉給了女兒，期間黃媽媽繳了近600萬元工程款。屬二親等間的財產移轉，台北國稅局核定「視為贈與」，以讓渡給女兒的106年為贈與時點，近600萬工程款為贈與額度，核課黃媽媽約38萬贈與稅。

「雙11」登場 基隆關提醒：進口低價免稅每半年限6次

電商年度盛事「雙11」即將登場，財政部關務署基隆關表示，國人向國外電商平台採購的貨物多透過快遞方式進口，推升海運快遞貨物...

出售繼承房地 節稅有撇步

出售繼承房屋留意節稅撇步，財政部高雄國稅局表示，交易繼承房地適用舊制案件，若符合設有戶籍、實際居住滿六年、無出租或供營業...

公司辦理遺贈股權移轉 未索取相關證明將挨罰

父母身故留下遺產給子女，涉及產權轉移問題。國稅局提醒，公司在處理這類產權移轉案件時，記得向繼承人索取稅款繳清證明書或免稅...

新聞中的法律／企業併購要兼顧員工權益

企業所有權、經營權的更動，一直是市場話題，經濟部更推動下一波《企業併購法》修法釋出利多。然而無論修法前後，併購所需成本絕...

最新稅收統計 周三揭曉

財政部11日發布最新稅收統計，據了解，今年營所稅、貨物稅較難達到預算目標，尤其營所稅截至9月達成率不到八成，主要原因在於...

熱門新聞

英特爾擴大委外 聯電接大單

仁寶驚爆內部電腦系統中毒

蘋果發現和碩僱工違規行為 暫停與和碩的新業務

劉炯朗逝世 聯電：沒有補選董事計畫、明年全面改選

蘋果喊卡業務 和碩：全力滿足法令需求 既有業務不影響

郭台銘背書 堺工廠聯貸500億日圓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。