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最新稅收統計 周三揭曉

經濟日報 / 記者翁至威／台北報導

財政部11日發布最新稅收統計，據了解，今年營所稅、貨物稅較難達到預算目標，尤其營所稅截至9月達成率不到八成，主要原因在於上市櫃去年獲利衰退、未分配盈餘稅調降等，再加上今年因應新冠肺炎疫情，財政部首度提供受疫情影響企業可免辦營所稅暫繳，對今年稅收影響較深。

營所稅向來是稅收重要來源，不過今年營所稅達成率不佳，恐難達到年度預算目標，即便營業稅、證交稅方面表現不錯，也難以彌補營所稅缺口。

觀察前九月營所稅實徵淨額為3,772億元，較去年同期減少逾兩成，除了因上市櫃公司去年獲利衰退外，新增許多減稅措施，包括未分配盈餘稅率由10%調降為5%、新增產創條例租稅優惠等，也是稅收減少主因。此外受疫情影響企業可申請延分期繳稅，或免辦暫繳，也讓營所稅延緩入帳。

此外貨物稅表現也不佳，前九月實徵淨額1,230億元，年減5.8%，尤其車輛類貨物稅減少一成多，是由於汰舊換新退稅政策及部分廠商延分期繳稅；另電器類貨物稅則減少近兩成。

營所稅 疫情 新冠肺炎

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