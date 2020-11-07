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打房聲聲慢 賴士葆：等蘇貞昌觀風向的政治決定

聯合報 / 記者程平／台北即時報導

央行盤點打房武器，選擇性信用管制恐適時出手。國民黨立委賴士葆說，選擇性信用管制對抑制房價有一定程度的效果，但央行總裁楊金龍認為時機未到，其實只是在等行政院長蘇貞昌觀風向，不想當急先鋒。

賴士葆說，他日前在立院質詢楊金龍時，楊金龍就表明，健全房屋市場，租稅政策比貨幣政策有用，也就是要財政部站第一線，但他再質詢財政部長蘇建榮，蘇建榮卻對楊的說法不以為然。賴士葆說，當然財政部若調整租稅政策，對房市殺傷力會非常大，但央行能做的選擇性信用管制，也會有一定的效果。

賴士葆說，這就可以看出，與打房有關的部會都在熱身，但都不願意開第一槍，因為現在的內閣都是政治掛帥，上級沒有指示，就算專業上其實都可以為抑制房價做點事，但大家都不願做急先鋒開第一槍，非要等蘇貞昌觀風向，做政治決定，真是悲哀。

國民黨立委曾銘宗說，楊金龍雖然說疏困期不適合打房，但是央行副總裁陳南光卻二度說要超前部署。曾銘宗說，如果不超前部署，等房市全面一起漲，想打就來不及，基本上他贊成陳南光的想法。

曾銘宗說，市場其實需求不是那麼高，這一波都是投資客，但投資客要有現金，所以選擇性信用管制，相對有用。不過曾銘宗也說，首購族不能打，管制只能針對第二、第三戶，他更建議建築融資已經達到創新高的2.29兆，要不要限定期間，央行也該思考。

央行 楊金龍 賴士葆

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