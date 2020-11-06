去年2.3萬筆稅額逾10萬元

自用住宅用地的地價稅稅負不高，七成以上在5,000元以下。但仍有繳稅繳到10萬元以上的，你繳的地價稅高嗎？可以比較全國統計，看看自己的稅負有沒有太高。據財政部財政資訊中心統計去（2019）年資料，全國有2.3萬多筆繳稅在10萬以上。

財政資訊中心統計出去年地價稅繳稅資料，單算適用自用住宅用地稅率者，全國有約700萬筆。有的一戶會有兩筆以上地號，這裡用筆數計。自用住宅用地筆數中約七成六的地價稅稅額不到5,000元。

有152萬多筆繳不到1,000元，178萬多筆稅額在1,001到2,500元間，2,501到5,000元有143萬多筆。稅額在2.5萬元以上者只約10萬筆，其中10萬元以上有2.3萬多筆。

而稅額在10萬元以上者，六都中台北市最多，有1.7萬多筆，也是唯一筆數破萬者。其次是高雄市，有3,140筆，依次是新北市約1,000筆，台中市300多筆。而桃園市和台南市則掛零。