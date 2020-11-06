建商須按房地市價擇高申報

建商以合建分屋模式，將新屋交換給原地主時，北區國稅局表示，建商須依據換出房屋市價、換入土地市價二者當中，擇高開立發票、申報銷售額及營業稅。

官員表示，依《加值型及非加值型營業稅法施行細則》第18條及第25條規定，合建分屋的銷售額，要按照交換房地的當地同時期市場銷售價格，從高認定，並於換出房屋時開立統一發票。

所謂從高認定比較基準，是依據建商換給地主的房屋市價、地主換給建商的土地市價，從這兩者間擇高認定為銷售額。

官員強調，稅法已經明訂，課稅是以時價為基準，國稅局近期查核發現，某建設公司與地主合建12戶住宅大樓，並分回其中四戶給地主，其中換出房屋時價近3,000萬元，換回土地價值更高達5,740萬元。

官員表示，然而調查該公司開出的統一發票，銷售額卻僅約1,000萬餘元，推測可能是以房地現值來開發票，因而遭補徵營業稅額234萬元。

官員表示，國稅局查核房地時價時，會參考資料不動產估價師事務所、銀行貸款評定的房屋價格，或是營利事業售屋後帳載未折減餘額等，呼籲建商依法申報銷售額，以免遭補稅處罰。