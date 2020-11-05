財政部：今年公共建設招商簽約額 上看1,200億元

財政部促參司今（5）日表示，今年前十月民間投資公共建設簽約金額共1,034億元，不畏疫情逆勢年增五成以上，已提前達成今年預期的1,000億元目標，預估全年簽約投資額上看1,200億元以上。

促參司長李建賢表示，原以為今年受到疫情影響，投資公共建設腳步會趨緩，沒想到統計至10月，簽約金額已達1,034億元，遠超過去年同期的669億元，主要是有大額投資；件數方面，截至10月共58件，較去年同期的74件略減。

若以主辦單位區分，過去交通部由於港口、運輸系統等公共建設較多，多年穩居中央部門的招商王，不過截至10月，財政部由於年初釋出世貿三館地上權案，異軍崛起，以323億元的簽約投資額踢下交通部，可望成為今年的中央招商王。

地方政府方面，今年前十月六都招商排名也大洗牌，往年為招商常勝軍的台北市，因北投士林科技園區地上權案流標，無其他大案挹注，簽約金額僅5,600萬元，招商成績難得在六都中敬陪末座。

新北市則因林口國際媒體園區成功招商，截至10月簽約金額達198億元，目前冠居六都；暫居招商亞軍的為台南市，金額114億元，主要是去年簽約、今年報核到財政部的「台灣三部曲歷史文化園區BOT案」。

李建賢表示，年底前還有四案超過10億元的大案可望簽約，分別為南港轉運站BOT案、國立台北大學建國校區產業研發中心BOT案、中捷烏日文心北屯線G6土地開發案、南港玉成段二小段732地號都更案。整體而言，今年投資金額可望衝到1,200億元。

展望明年投資公共建設氛圍，李建賢表示仍樂觀看待，即便疫情籠罩，但國內防疫做得相當好，加上台商回流投資，以及潛在案源豐富等利多，明年推出的促參案件，像是長照機構、焚化爐更新等案件，預計都將獲得熱烈迴響。

此外在法令面，李建賢指出，政府積極改善投資環境，促參司也正檢討修正促參法，除將擴大公共建設範圍、納入政府購買公共服務（PFI）制度外，也將設置促參調解委員會，由委員會擔任和事佬，協助促參主辦機關與民間機構解決爭議，這些對於民間投資公共建設而言都是利多。