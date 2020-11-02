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財長：囤房稅納入中長期計畫討論

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
財政部長蘇建榮表示，囤房稅稅率或稅基的調整則納入中長期房市調控措施的考量。 聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
財政部長蘇建榮表示，囤房稅稅率或稅基的調整則納入中長期房市調控措施的考量。 聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影

行政院已召開跨部會會議討論如何抑制房市炒作亂象，財政部長蘇建榮今天表示，會請五區國稅局加強留意預售屋及紅單交易，讓房市穩健，「該做事情都會做」。查稅是短期措施，囤房稅稅率或稅基的調整則納入中長期房市調控措施的考量，由行政院統一指揮及決定。

「不是一直查下去，」蘇建榮強調，財政部雖成立房地稅專案查核小組，但不是全面性，只是針對特定房地交易熱區，也不會一直查，只是對房市健全發展，配合內政部做必要措施，未來查核成果將由行政院統一公布。

央行理事憂心海外資金匯回投入房市，蘇建榮說，若台商不透過專法、沒享有租稅優惠，以正常方式匯回資金，財政部不能限制或管理資金的流向。

他重申，房市問題要跨部會來解決，行政院是一個團隊，不是要打房而是要讓房市穩健發展，投機性的買盤不能太過度，以免影響房市健全，若造成資產泡沫化，對國內金融面、實體經濟都會有影響，特別是現在經濟仍受疫情影響，不希望因為資金投機炒作造成房市不健全發展。

蘇建榮補充，希望各地方政府按照現行房屋稅條例規定，對多屋者訂定較高的稅率，重新合理評定新成屋的稅基，以抑制囤房。未來考慮跟主計總處討論，看看在補助款上是否有獎懲機制，或在未來稅捐稽徵考核上納入考核依據。

房市 財政部 疫情

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