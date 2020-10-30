不動產或股票在未過戶前 得撤回贈與稅

台北國稅局表示，納稅義務人贈與不動產或股票，在未辦妥產權移轉登記或過戶前，得申請撤回贈與稅申報。但已經過完戶了，就不能撤。

台北國稅局官員舉例，轄內一位爸爸今年8月15日將名下台北市萬華區房地及所持有一家未上市櫃公司股票2,000股贈與給女兒，並於9月1日辦妥贈與稅申報及繳清核定贈與稅款。

這位爸爸9月15日向國稅局主張撤銷贈與，說是因個人因素。台北國稅局官員指出，國稅局不會追究理由，只看能不能撤。這位爸爸申請撤銷時，尚未向地政機關及公司股務辦妥不動產移轉登記及股票過戶，不動產及持股仍屬爸爸所有，國稅局同意其撤回贈與稅申報並退還已納贈與稅款。

台北國稅局表示，財政部78年5月29日台財稅第780139722號函、80年1月31日台財稅第790316851號函規定，納稅義務人以不動產、股票為贈與，已提出贈與稅申報並經核定稅款繳訖，在未辦妥產權移轉登記或股東名義變更登記前，且經查明該贈與標的仍屬贈與人所有，贈與人可撤銷或解除該贈與，申請撤回贈與稅申報或退還其已納贈與稅款。

官員說，如果已經過完戶了，就沒有辦法撤銷贈與。