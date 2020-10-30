賣家預收訂金 別忘開發票

經濟日報 / 記者程士華／台北報導

賣家針對大額商品，可能會先向消費者預收訂金、保障買賣順利完成，台北國稅局指出，像這類交貨前已先收取的貨款，必須依法先就收到的部分開立統一發票、交付買受人，等尾款也收到後，再補開尾款部分的發票。

官員表示，買賣業營業人銷售貨物時，必須要依《加值型及非加值型營業稅法》第32條、《營業人開立銷售憑證時限表》等規定來開立發票，所以如果在發貨前就收到貨款，應該先行開立統一發票交付買受人。

舉例來說，假設消費者在今年7月向家具行訂購含稅總額10萬元的原木櫥櫃組，提前並支付訂金3萬元，雙方約定在8月底交貨。官員指出，家具行總共有二次開立發票的義務，首先是在7月收到訂金時，就該先開出含稅總額3萬元的統一發票、交給消費者；等日後原木櫥櫃組送貨時，再就交易餘款開立含稅總額7萬元的統一發票給消費者。

官員表示，很多營業人常常疏忽，以為收到訂金不用開發票，建議自行檢視最近的訂單情形，是否已依規定開立統一發票。

統一發票 營業稅 國稅局

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