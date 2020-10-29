快訊

殉職飛官朱冠甍母淚崩 痛揭愛子曾曝「F-5早晚出問題」

檢體錯置！國台辦要我向江蘇台商道歉 指揮中心回應了

聘外勞、住住宿機構可列長照扣除額 不必動用長照服務

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

適用長照扣除額有三種類型，使用外勞照顧、住進住宿機機、由家人自行照顧者。家人照顧的類型除了要評估需長照過關，還要動用長照服務，才符合列扣規定。

離年底只剩約兩個月了，屬家人自行照顧者，中區國稅局大屯稽徵所提醒，明年要列報長照扣除額，今年要動用長照服務。

聘用外勞和入住住宿機構者兩類型較無爭議，而屬家人自行照顧者，民眾對相關規定較陌生。於是針對家人自行照顧類型，官員提醒，除了經照管機構評估之外，還要動用長照服務。官員說：「給長照扣除額，是要減輕需要照顧者的支出，如果沒有支出，就表示不需要協助，稅捐機關不會認扣長照扣除額。」

官員指出，明年申報個人綜合所得稅準備要列報長照扣除額者，趕快幫長輩申請動用長照服務。只要動用服務，有支付部分負擔，照管中心等會開給收據，憑收據列報長照扣除額。

去年納稅人首次列扣長期扣除額，很多規定並不熟悉，大屯稽徵所官員表示，最近有不少民眾來詢問，長輩仍符合動用長照服務的資格，但去年動用過服務了，是否今年度仍適用長照扣除額？

大屯稽徵所官員答復，不是「動用一次，終身受用」的概念，個人綜所稅是看當年度情況，當年度沒有動用長照服務，稽徵機關就會認為納稅人不需要，連帶也會取消長照扣除額，即便長輩符合動用長照資格。

大屯稽徵所指出詳細規定，納稅義務人本人或其受扶養親屬，經縣市長期照顧管理中心服務專員完成評估失能等級為第2級至第8級後，每年仍需使用一次指定服務，方可減除長期照顧特別扣除額，如果僅完成評估但未使用指定服務，則無法減除長照扣除額。

指定服務包括居家照顧服務、日間照顧服務、家庭托顧服務、專業服務、交通接送服務、輔具服務、居家無障礙環境改善服務及喘息服務。

長照 長期照顧

延伸閱讀

列報長照扣除 每年須動用服務

國稅局：要列報長照扣除額 年底前趕快動用長照服務

北市2年後進入超高齡社會 柯文哲：有效運用資源成考驗

南投縣提供長照補助和需求評估 減輕長照家庭負擔

相關新聞

金融遺產查詢範圍擴大 新增券商和信合社

南區國稅局表示，自9月1日起，金融遺產查詢擴大服務範圍，新增證券商業同業公會、農業金庫（農漁會信用部）及信用合作社聯合社...

稅稅唸學堂／員工認股有價差賺算所得 別以為沒賣免繳稅

一家上市公司為留住員工，增資發行新股時保留10%給員工認購，而且是以優惠價給員工認，陳先生（化名）認了。增資股106年撥入陳先生集保帳戶，公司開給扣繳憑單。

列報長照扣除 每年須動用服務

離年底只剩約兩個月了，中區國稅局大屯稽徵所提醒，明年要列報長期照顧特別扣除額，今年底前要趕快動用長照服務，官員說：「給長...

個人匯回三種海外資金 免稅

境外資金專法上路一年多，已吸引逾2,000億元海外資金回台，不過個人匯回資金，其實未必需要課稅，台北國稅局指出，包括過去...

進口雙印、越、馬磁磚 財部祭反傾銷調查

財政部關務署昨（28）日宣布，將針對印度、越南、馬來西亞及印尼等四國產製進口的陶瓷面磚，展開反傾銷調查，這也是繼中鋼鋁業...

企業房東收違約金 要開發票

營業人作為房東，出租店面、辦公室或房屋時，要留意不僅收取租金時必須開立發票，還包括收取違約金等各類款項時，也屬於銷售行為...

貸入貸出利息差額 不准列扣

有向金融機構融資借款的公司要注意，南區國稅局表示，如果發現營業人一方面借入款項支付利息，一方面卻貸出款項、不收取利息，就...

贈與子女房產 別忘繳納契稅

要幫子女留下房產，契稅方面可能省不了，台中市政府地方稅務局表示，無論是在建築過程中變更起造人，或是一開始就用贈與的方式，...

幫親友賣房收佣金 要報稅

房仲獨立以個人名義做仲介賺佣金收入，必須申報綜合所得稅，北區國稅局表示，這類所得視為執行業務所得，可以核實申報相關費用，...

爸媽蓋房、建照登記給子女 還是要課6％契稅

要幫子女留下房產，契稅方面可能省不了，台中市政府地方稅務局今（27）日表示，無論是在建築過程中變更起造人，或是一開始就用...

土地產權複雜又被占用怎麼辦？國產署：可抵稅

持分共有，土地所有權複雜，賣不掉又難以處理；被劃為公共設施用地，但政府又遲不徵收；土地被占用，礙於情面又不能趕走。怎麼辦...

國稅局：帳面匯兌損失 申報營所稅時不能扣除

財政部台北國稅局表示，營利事業列報兌換盈虧應以實現者為限，若僅因匯率調整而產生的帳面差額，免列報為當年度收益，亦不得列計...

熱門新聞

方悅服飾傳潤寅詐貸翻版? 放款銀行名單金額全都露

欣興山鶯廠火警 公司：主要影響CSP部分 損失待評估

判決出爐！ 聯電承認侵害營業秘密 以6千萬美元罰金和解

台積電先進製程推手 曹敏率千人團隊超車英特爾

欣興火警 衝擊旺季供貨

史上最大上市案…螞蟻IPO 壽險搶購

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。