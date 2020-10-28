國際租稅多邊公約 逐漸取代傳統租稅協定

因應國際聯合查稅行動日新月異，學者指出，目前近百個國家已展開稅務合作，締結多邊公約，未來可能取代傳統的租稅協定洽談模式，為數位稅等新的獵稅行動，打開潛在的國際合作可能。

安侯建業教育基金會、國際財政協會中華民國總會今（28）日共同舉辦「國際租稅發展趨勢及實務」研討會，財政部常務次長李慶華致詞指出，國際財政協會是個非官方組織，會員包含會計師、律師、產業界、政府部門相關代表，她目前即代表國際財政協會中華民國總會，擔任理事長的角色。

李慶華表示，各國雖囿於新冠肺炎疫情，無法面對面討論租稅合作議題，但是線上交流持續進行，台灣仍有必要持續瞭解包括多邊公約、經濟實質法案等，目前國際租稅合作的發展進度。

安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部營運長張芷表示，經濟合作與發展組織（OECD）持續發布多項指導原則，以供國際徵稅的參考，台灣也因應國際移轉訂價趨勢，已預告修正移轉訂價查核準則，重新定義無形資產並導入評估實質經濟行為，及無形資產交易的相關規定。

美國哈佛法學博士鍾騏於會中分享OECD近年推動「導入防止稅基侵蝕及利潤移轉租稅協定相關措施多邊公約」的進度，目前已有94個國家或地區簽署，而正式批准生效的國家及地區則有54個，台灣雖然並不在締約國之中，但仍可能與締約國之間有生意往來，要留意相關稅制變化。

安侯建業稅務投資部執行副總林棠妮表示，目前因應各國合作要求企業申報國別報告，已為全球稅局提供前所未有的透明化資訊，國際稅收徵管多邊機制的形成，讓課稅訊息透明化及利用資訊交換，作為打擊跨境租稅規避的手段。

林棠妮表示，「租稅天堂」也在歐盟及BEPS的壓力下，紛紛頒布法令，要求當地有從事相關活動的公司須符合「經濟實質」規定，在此趨勢下，台商面對境外公司可能的潛在風險，應謹慎以對。