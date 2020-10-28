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國稅局：要列報長照扣除額 年底前趕快動用長照服務

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

離年底只剩約兩個月了，中區國稅局大屯稽徵所提醒，明年要列報長期照顧特別扣除額，今年要動用長照服務，官員說：「給長照扣除額，是要減輕需要照顧者的支出，如果沒有支出，就表示不需要協助，稅捐機關不會認扣長照扣除額。」

官員指出，明年申報個人綜合所得稅準備要列報長照扣除額者，趕快幫長輩申請動用長照服務。只要動用服務，有支付部分負擔，照管中心等會開給收據，憑收據列報長照扣除額。

去年納稅人首次列扣長期扣除額，很多規定並不熟悉，大屯稽徵所官員表示，最近有不少民眾來詢問，長輩仍符合動用長照服務的資格，但去年動用過服務了，是否今年度仍適用長照扣除額？

大屯稽徵所官員答復，不是「動用一次，終身受用」的概念，個人綜所稅是看當年度情況，當年度沒有動用長照服務，稽徵機關就會認為納稅人不需要，連帶也會取消長照扣除額，即便長輩符合動用長照資格。

大屯稽徵所指出詳細規定，納稅義務人本人或其受扶養親屬，經縣市長期照顧管理中心服務專員完成評估失能等級為第2級至第8級後，每年仍需使用一次指定服務，方可減除長期照顧特別扣除額，如果僅完成評估但未使用指定服務，則無法減除長照扣除額。

指定服務包括居家照顧服務、日間照顧服務、家庭托顧服務、專業服務、交通接送服務、輔具服務、居家無障礙環境改善服務及喘息服務。

適用長照扣除額有三種類型，使用外勞照顧、住進住宿機機、由家人自行照顧者。以上所說的是指家人照顧的類型，要評估過關，還要動用長照服務，才符合列扣規定。

長照 長期照顧 所得稅

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